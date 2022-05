Totalement dépassés lors du Game 1, les Mavs se rendent une nouvelle fois au Chase Center pour défier les Warriors. Luka Doncic et ses camarades vont tenter de relever la tête mais les Dubs ont bien l’intention d’enfoncer le clou.

On espérait du lourd pour ces Finales de Conférence et on n’est pour le moment pas vernis avec du blowout à répétition. Place désormais au Game 2 entre Golden State et Dallas et tous les scénarios sont ouverts. Les Texans peuvent-ils surprendre leurs hôtes et choper l’avantage du terrain ou les Dubs vont-ils poursuivre leur démonstration du Game 1 ? Allez, on vous file les clefs de ce deuxième affrontement.

# Luka Doncic vs Andrew Wiggins, épisode 2

C’est le match dans le match et c’est aussi le duel qui a décidé en grande partie du Game 1. Alors qu’il enchaînait les masterclass depuis le début des Playoffs, Luka Doncic est tombé sur un os ou plutôt sur un Andrew Wiggins en mode pot de colle. Envoyé en mission défensive par Steve Kerr, l’ailier All-Star a régalé contre Dallas. Non seulement il porte les siens en attaque en première mi-temps (15 points avant la pause) mais il va surtout se charger de Luka Magic à temps plein. Le meneur slovène va totalement dérailler sur cette partie et finir à 20 points, 6/18 au tir et 7 turnovers, sa pire prestation sur cette postseason. Doncic a même touché le fond en seconde mi-temps avec 2 petits points, à 1/6 au tir et six pertes de balle. Une soirée à oublier donc même si sa gêne à l’épaule peut sans doute expliquer un peu ce mauvais match. Une réaction de la jeune superstar est attendue ce soir et, comme pour le Game 1, l’issue de son duel avec Wiggins pourrait tout changer dans la rencontre. Si Andrew continue à sortir le cadenas, ça risque d’être difficile pour les Mavs, encore plus si les lieutenants de Luka ne tiennent pas la distance à côté…

# Les ajustements de Dallas

On en parlait après le Game 1, les Mavs sont passés à côté et il va falloir modifier quelques trucs pour sortir la tête de l’eau. Primo, il s’agira de retrouver un peu d’adresse de loin. Avec 11/48 depuis le parking, les Texans ont fait honneur à Ben Simmons et Russell Westbrook et c’est pas glorieux. Le point positif, c’est que beaucoup de ces shoots étaient ouverts, ce qui signifie qu’il s’agit surtout d’une grosse maladresse plus qu’une mauvaise sélection de tirs. Défensivement également, il va falloir resserrer les rangs et nous montrer une version plus similaire à celle montrée cette saison ou celle du Game 7 contre Phoenix. La question du tempo se pose aussi. Les Warriors aiment jouer rapidement pour offrir du rythme à leurs shooteurs et les Mavs ont joué leur jeu alors qu’ils avaient l’habitude de jouer beaucoup plus lentement en régulière (30ème Pace en NBA). Quand on sait que les Splash Brothers n’ont besoin que de deux ou trois shoots pour se mettre en confiance, il s’agirait de savoir calmer le jeu. Enfin, et c’est un problème qui est annoncé en boucle depuis le début des Playoffs, Dallas souffre beaucoup à l’intérieur avec Dwight Powell et Maxi Kleber qui sont passés totalement à côté sur ce premier match, mangés par le tandem Green-Looney. À voir si Jason Kidd optera pour un changement de stratégie ou un small ball encore plus poussé. On a notamment pu voir du Dorian Finney-Smith au poste 5 sur certaines séquences. Tout est bon à prendre si ça permet de réveiller la machine.

# Les Warriors pour confirmer ou une grosse réaction des Mavs ?

On en parlait hier, Golden State a une grosse confiance dès que l’équipe chope le premier match d’une série. Seuls les Cavs de 2016 ont su retourner les Warriors de Steve Kerr après avoir été menés 0-1. C’est un sacré challenge qui se présente donc pour les Mavs mais ces derniers sont désormais habitués à devoir gérer des situations difficiles. C’est la troisième fois de suite qu’ils perdent le Game 1 et ils ont réussi à passer contre Utah et Phoenix. Même chose contre Golden State ? Ça s’annonce compliqué mais la force de réaction de Dallas est une des forces de l’équipe. Tim MacMahon d’ESPN nous a d’ailleurs sorti une stat qui risque de faire plaisir aux fans texans. Lorsque les Mavs perdent un match de plus de 20 points cette saison, ils gagnent toujours le match suivant. C’est arrivé dix fois déjà. On rappelle qu’ils ont perdu de 25 points le Game 1… Pour faire honneur à cette stat, il va falloir surmonter une équipe de Golden State qui a montré un niveau impressionnant sur ce début de série. La défense a été hyper sérieuse, les role players (Poole, Wiggins, Looney, Porter) ont tous carburé et les Splash Brothers n’ont eu qu’à step-up sur des courtes périodes pour finir le boulot. On part sur une perf complète pour la troupe de Steve Kerr. Avec un peu plus d’adresse pour Curry et Thompson, on préfère ne pas imaginer les dégâts que cette équipe est capable de provoquer.

Golden State pour le 2-0, Dallas pour le 1-1 ? Rendez-vous à 3h30 pour une nouvelle manche qu’on espère un poil plus serrée que la première.