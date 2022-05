Alors que l’ensemble des trophées individuels ont déjà été remis aux heureux élus, la NBA continue de distribuer les récompenses à travers ses top teams de la saison. Après les deux équipes All-Rookies, la Ligue a dévoilé cette nuit ses NBA All-Defensive Teams. Rudy Gobert est évidemment de la partie, et la meilleure défense de la saison régulière est bien représentée.

Si vous deviez prendre cinq chiens de garde pour monter la meilleure défense possible, vous prendriez qui sur la base des performances de cette saison ? La NBA vient de répondre à cette question en dévoilant donc les deux meilleurs cinq défensifs pour la campagne 2021-22. D’abord, honneur à la All-Defensive First Team.

The 2021-22 Kia NBA All-Defensive First Team: 🏀 Giannis Antetokounmpo (Milwaukee)

🏀 Mikal Bridges (Phoenix)

🏀 Rudy Gobert (Utah)

🏀 Jaren Jackson Jr. (Memphis)

🏀 Marcus Smart (Boston) pic.twitter.com/YQgyjt9qSP — NBA Communications (@NBAPR) May 21, 2022

En toute logique, on retrouve le Défenseur de l’Année Marcus Smart (Celtics), même s’il est déjà arrivé par le passé que le DPOY soit dans la… deuxième meilleure équipe défensive (coucou Marc Gasol). À ses côtés, on a les deux autres finalistes de la saison pour ce trophée, à savoir Mikal Bridges (Suns) et notre Rudy Gobert national (Jazz). C’est la sixième nomination consécutive dans la All-Defensive First Team pour Rudy, record pour un pivot si l’on en croit les stats d’ESPN. Une petite consolation pour le Frenchie qui visait un quatrième titre de Défenseur de l’Année cette saison. Pour compléter le cinq, on a du Giannis Antetokounmpo (Bucks), là encore un habitué puisque le Greek Freak en est désormais à quatre nominations de suite. Enfin, Jaren Jackson Jr. (Grizzlies) fait également partie de la fête, lui qui a fait un gros step-up en avant cette année en matière d’impact défensif chez les Grizzlies. Si Memphis a terminé deuxième de l’Ouest avec 56 victoires cette saison, c’est aussi grâce à Triple J.

The 2021-22 Kia NBA All-Defensive Second Team: 🏀 Bam Adebayo (Miami)

🏀 Draymond Green (Golden State)

🏀 Jrue Holiday (Milwaukee)

🏀 Matisse Thybulle (Philadelphia)

🏀 Robert Williams III (Boston) pic.twitter.com/UJiVcGMyUw — NBA Communications (@NBAPR) May 21, 2022

Dans la NBA All-Defensive Second Team, on retrouve de véritables références de la défense comme Draymond Green (Warriors) et Jrue Holiday (Bucks). On sait que ces deux-là peuvent avoir leur place dans la première équipe défensive sans problème (Draymond a longtemps été dans la course au DPOY d’ailleurs), c’est juste qu’ils ont probablement raté un peu trop de matchs pour l’intégrer, et dans le cas de Jrue faut pas oublier que Milwaukee a collectivement régressé défensivement en 2021-22. Le pivot du Heat Bam Adebayo, pourtant quatrième dans la course au Défenseur de l’Année, doit lui se contenter d’une nomination dans la deuxième équipe défensive, tandis que Matisse Thybulle (Sixers) et Robert Williams III (Celtics) complètent le cinq. Si la sélection de Thybulle crée quelques débats dans le sens où ses grosses limitations offensives l’empêchent généralement de passer trop de temps sur le terrain (25,5 minutes en moyenne seulement, ce qui réduit donc son impact défensif), on retrouve logiquement un deuxième membre de Boston. Pourquoi logiquement ? Parce que les Verts ont terminé la campagne 2021-22 avec la meilleure efficacité défensive (106,2) et la meilleure moyenne de points encaissés (104,5) en NBA. On le voit sur ces Playoffs, les Celtics peuvent être injouables dans leur propre moitié de terrain, notamment à travers l’impact physique qu’ils amènent. Et Time Lord symbolise bien ça. À noter que Jayson Tatum, Jaylen Brown, Al Horford et Derrick White ont également reçu des votes côté Boston, preuve de la machine défensive que représentent les C’s.

Marcus Smart: 1st team All-Defense Rob Williams: 2nd team Al Horford, Jayson Tatum & Jaylen Brown all received first-team votes while Derrick White received 3 second-team votes. League-high 6 Celtics earned All-Defense votes. Must be pretty good when your 6th man gets some. pic.twitter.com/Tv7vGJYEZP — Jared Weiss (@JaredWeissNBA) May 21, 2022

En parlant de joueurs qui ont reçu des votes, on retrouve les rookies Evan Mobley (Cavaliers) et Herb Jones (Pelicans). Ces deux-là n’ont pas perdu de temps pour impacter très positivement la défense de leur équipe respective et quelque chose nous dit qu’on les retrouvera très très vite. Joel Embiid, déjà battu pour le trophée de MVP par Nikola Jokic, doit quant à lui se demander ce qu’il a fait de mal pour ne pas être sélectionné dans l’une des deux équipes défensives, tandis que Fred VanVleet, Dejounte Murray et Chris Paul doivent également rester sur la touche malgré plusieurs votes en leur faveur.

Alors, vous en pensez quoi de ces NBA All-Defensive Teams ? C’est justifié ou pas selon vous ? Globalement pas vraiment de surprises, même si on peut débattre sur l’un ou l’autre cas. Ça tombe bien, on adore ça.

