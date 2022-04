Allez café – le replay : les Lakers en vacances, what’s next ?

Dispositif spécial pour cette dernière semaine de saison régulière avec un allez café TOUS les soirs pour faire le point sur l’actu de la balle orange. Pour ceux qui ont raté la dernière discussion autour de la cafetière, voilà le replay !

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

Alors, de quoi avons-nous parlé pendant ce allez café ? Forcément, on se devait de faire un retour sur l’élimination des Lakers, tout en tentant une petite projection sur le futur de la franchise d’Hollywood. Retour également sur les classements des deux conférences et les enjeux des derniers matchs. La course au play-in tournament bat son plein et, pour ceux qui galèrent un peu avec le système du mini tournoi, on a sorti un tuto qui donne toutes les bonnes infos pour comprendre comment ça se passe. On a fait aussi le point sur le futur Most Improved Player. Quels sont les noms qui reviennent le plus et quelqu’un peut-il vraiment rivaliser avec Ja Morant ? Enfin, les habitués connaissent, c’est le petit quiz du soir pour tester ses connaissances sur le basket. Pour rester dans le thème précédent, il fallait nommer tous les MIP depuis… 1986, ce qui fait donc 36 joueurs à trouver en dix petites minutes. Bon courage à tous !

On fait la bise à celles et ceux qui étaient en direct avec nous la nuit dernière et on donne rendez-vous à tout le monde dès ce soir pour une nouvelle session autour de la cafetière. Allez café !