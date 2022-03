Evan Mobley a remporté son duel face à Scottie Barnes : c’est peut-être un détail pour vous, mais pour le ROY ça veut dire beaucoup

On en parlait il y a quelques jours juste là, la course au trophée de Rookie Of the Year 2022 est passionnante et notamment grâce à deux sacrés bambins. Comme la NBA sait trop bien le faire ces deux bambins se faisaient face cette nuit, les deux ont été très bons, et au final c’est Evan Mobley qui a pris quelques centimètres d’avance de plus dans cette dernière ligne droite. L’avenir est à eux.

Ce match n’était pas seulement une joute entre deux freaks désireux d’envoyer un message, mais aussi une rencontre supra-importante entre deux équipes dans le dur, deux équipes aux ambitions de Playoffs mais dans une dynamique bien cheum depuis quelques jours/semaines. Trois victoires en dix matchs pour les Raptors, un succès seulement pour les Cavs sur les sept dernières rencontres, bref un sale mood de part et d’autres et ce match qui allait donc forcément relancer l’un et enfoncer l’autre. De manière globale ? Ce matin ce sont les Cavs qui rient (un peu, voir plus bas) et les Dinos qui pleurent. Victoire des Cavs donc, après un deuxième quart-temps ultra-solide et un money time bien géré malgré le retour finalement trop tardif des hommes de Nick Nurse. Des Cavs qui auront pu compter sur un Lauri Markkanen chaud cacao en première mi-temps et sur un Kevin Love qui ne veut pas vieillir mais qui déplorent malheureusement la blessure à un doigt de Jarrett Allen pour qui les premières nouvelles ne sont pas rassurantes, alors qu’en face Precious Achiuwa sauvait les meubles de par son hustle et Pascal Siakam sonnait la révolte au dernier quart-temps. Oui mais voilà, on ne peut plus se taire alors allons-y en courant : ce match fut plutôt l’occasion d’apprécier un duel qui pourrait devenir un classique dans la décennie à venir : Evan Mobley vs Scottie Barnes.

Mon premier serait plutôt un espèce de Tim Duncan jeune, rapport au QI basket et à la domination des deux côtés du terrain. Mon second est plutôt un mix entre Kawhi Leonard et Giannis Antetokounmpo car, oui, on a décidé d’y aller fort dans les comparatifs. Cette nuit en tout cas, l’un comme l’autre savait que cette rencontre était un passage obligé dans la course au ROY, et que n’importe quelle dinguerie posée face à un concurrent direct compterait double dans le décompte final. Dans les faits ? Très vite, et notamment du fait de la blessure de Jarrett Allen (preview de la fin de saison pour le rookie ?), le n°3 de la dernière draft prend le lead de son équipe et commence à collectionner les rebonds quand il ne s’envoie pas de alley-oop à lui-même, ce qui en soir, d’ailleurs, est également un rebond en même temps qu’une passe et un panier, trop fort le mec et en PLS les statisticiens. Les stats justement ? Une belle passe d’arme entre les deux, avec un léger avantage pour un vavane VRAIMENT dominant dans la peinture, même si sa match-up du soir s’est quand même permis quelques douceurs en fin de match, notamment un and-one rageur au plus fort du retour de son équipe.

Scottie Barnes : 19 points à 8/14 au tir dont 0/2 du parking de la crèche et 3/6 aux lancers, 12 rebonds, 6 passes et 3 steals en 42 minutes

Evan Mobley : 20 points à 9/15 au tir dont 1/1 du parking de chez Bébé Neuf et 1/5 aux lancers (bouh), 17 rebonds, 4 passes et 3 contres en 36 minutes

Un Evan Mobley impeccable, un Scottie Barnes qui sonne la charge en fin de match, deux gamins qui se sont rendus coup pour coup et parfois en bugne à bugne. Un vrai duel, probablement les deux meilleurs rookies de la saison, et un futur brillant à Cleveland comme à Toronto. Que demande le peuple ? Les voir s’affronter de nouveau. Bonne nouvelle c’est prévu pour le 25 mars, en attendant un éventuel affrontement… lors du play-in tournament ?