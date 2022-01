DeMar DeRozan prévient la concu et affiche les ambitions des Bulls à la TV : « Notre objectif, c’est de jouer le titre »

Premiers de leur conférence alors qu’on est pratiquement à la moitié de la saison régulière, les Bulls font partie des très belles surprises de la saison. Mais sont-ils pour autant des vrais candidats au titre ? Sont-ils dans la même catégorie que des poids lourds affirmés comme Brooklyn et Milwaukee à l’Est ? Oui et oui si l’on en croit DeMar DeRozan.

On avait justement posé le débat sur la table il y a quelques jours dans un Apéro maison spécial Chicago Bulls. Et en attendant que la TrashTalk Curse fasse son effet, il est toujours d’actualité : les Taureaux dans la catégorie des contenders, ça se discute clairement au vu de la superbe première partie de saison de la bande à Billy Donovan. 35 matchs joués, 25 victoires dont huit de suite en ce moment, la première place à l’Est, quatrième meilleure efficacité offensive de la NBA, douzième à l’efficacité défensive, un collectif qui tourne très bien, un recrutement XXL qui porte ses fruits, bref quasiment tous les voyants sont au vert du côté de l’Illinois, et ce malgré quelques turbulences en décembre liées à plusieurs absences et à ce maudit COVID. Au moment de la reprise, si l’équipe de Chicago était séduisante sur le papier suite notamment aux arrivées de DeMar DeRozan, Lonzo Ball et Alex Caruso, on avait des doutes concernant ces Bulls new look : vont-ils réussir à jouer ensemble ? En défense ça va donner quoi ? Billy Donovan est-il l’homme de la situation ? Des doutes balayés d’un revers de la manche et les Taureaux ont visiblement assez de garanties aujourd’hui pour affirmer leurs ambitions en public. Hier, DeMar DeRozan a fait un tour sur l’émission NBA Today d’ESPN et au micro de Malika Andrews, le joueur le plus clutch de la NBA cette saison n’a pas hésité à parler de titre quand la journaliste l’a questionné sur le plafond de l’équipe de Chicago.

« L’objectif, c’est le titre. On ne va pas manquer d’ambition. C’est une opportunité dont on peut profiter. On ne prend pas ça à la légère. On sait ce qui est en jeu. On respecte les meilleures équipes, mais on va se donner chaque soir. On a le sentiment de pouvoir rivaliser avec n’importe qui et l’objectif, c’est de jouer le titre. »

Hop, ça s’est dit ! Si on n’attendait pas les Bulls à ce niveau en début de saison, ils ont désormais l’intention de regarder n’importe qui dans les yeux. Milwaukee, Brooklyn, Miami… peu importe. Ils ne veulent pas juste être une « feel good story » qui s’évapore ensuite en Playoffs, comme on peut en voir souvent au fil des saisons. Non, ils en veulent plus et ils assument. Cela fait depuis onze ans, et la campagne MVP de Derrick Rose, que Chicago attend une Finale de Conférence. Arriver à ce stade représenterait déjà un énorme pas en avant quand on sait que les Bulls ont raté les PO ces quatre dernières saisons. Pour maximiser leurs chances de les atteindre voire même de remporter l’Est derrière, ce serait une très bonne idée de conserver la première place en saison régulière, qui permettrait normalement aux Bulls d’éviter Brooklyn et Milwaukee (respectivement deuxième et troisième de l’Est aujourd’hui) en demi de conf’ tout en ayant l’avantage du terrain au moins jusqu’en Finales NBA. Ce n’est évidemment pas gagné, les Taureaux n’ayant qu’1,5 match d’avance sur les Nets et 2,5 sur les Bucks. Avec le retour de Kyrie Irving, Brooklyn risque de se mettre en mode rouleau compresseur (en déplacement) et on sait très bien que les champions en titre de Milwaukee peuvent réaliser une grosse série à partir du moment où ils mettent la vitesse supérieure. Le chemin est donc encore long pour la bande à Zach LaVine, mais ne comptez pas sur les Bulls pour la jouer petit bras.

Maintenant que les ambitions sont affichées, on surveillera le comportement de la franchise de Chicago au moment de la trade deadline. Le boss des Bulls Arturas Karnisovas a été très agressif cet été pour monter une équipe compétitive dans la Windy City, on ne serait pas étonnés qu’il en remette une couche pour maximiser les chances de Chi-Town d’aller très loin en Playoffs.

Source texte : ESPN