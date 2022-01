Les meilleurs commentaires de joueurs concernant Kevin Durant : « Il te pénètre mentalement », c’est signé Jrue Holiday et c’est cadeau

Si vous voulez savoir à quel point un joueur est respecté à travers la NBA, la première chose à faire est d’écouter ses pairs parler de lui. Rien de mieux que l’avis de ceux qui affrontent ou jouent avec le joueur en question pour se rendre compte de son vrai niveau. Et concernant Kevin Durant, ils sont tous unanimes : le mec est juste injouable.

C’est un certain J.J. Redick, ancien joueur NBA et aujourd’hui podcasteur de grande qualité sur The Old Man & The Three, qui a recueilli plusieurs commentaires concernant KD pour en faire une petite compilation sympathique. Le sniper, qui a pris sa retraite en septembre dernier, invite souvent des joueurs en activité pour aborder divers sujets et le nom de Kevin Durant est pas mal revenu ces derniers mois. Pas très étonnant au vu des exploits de ce dernier, auteur d’une campagne de Playoffs absolument énorme la saison passée avant de dominer les Jeux Olympiques puis de revenir encore plus fort cette année, où il fait partie des favoris pour le titre de MVP. Parmi les joueurs qui sont venus faire un tour sur le podcast de Redick, on a du Jrue Holiday, du Andre Iguodala, du Blake Griffin ou encore du P.J. Tucker et quelques autres.

Morceaux choisis.

P.J. Tucker (adversaire de Kevin Durant lors des Playoffs 2021)

« Il va scorer 50 points. Je le dis à mes coéquipiers, il va scorer 50 points. […] Mais à quel point doit-il travailler pour y arriver ? Combien de shoots aura-t-il besoin ? Je vais le faire travailler plus que n’importe qui, je vais jouer physique avec lui, car je sais qu’il va scorer. »

Blake Griffin (coéquipier de Kevin Durant aux Nets)

« Il est tellement insensible au défenseur adverse. Je n’ai jamais vu un joueur être moins affecté par un défenseur que Kevin Durant. »

Jrue Holiday (adversaire de Kevin Durant lors des Playoffs 2021)

« Mentalement, c’est très fatiguant. Vous avez l’impression de tout faire pour le stopper, mais rien ne marche. Kevin Durant, il te pénètre mentalement, et il ne s’arrête jamais. »

Jrue Holiday (coéquipier de Kevin Durant avec Team USA aux JO 2021)

« Il est irréel. On a l’impression que le basket est tellement facile avec lui. Rien ne le perturbe. Oui, il fait 2m13, mais il ne voit personne en face de lui. Il n’y a que lui et le panier. […] C’est incroyable à voir. »

Andre Iguodala (ancien coéquipier de Kevin Durant aux Warriors)

« Je dis toujours aux gens, ‘si vous voulez que votre vie change, regardez KD à l’entraînement’. […] KD, il fait 2m13, et avec la façon dont il contrôle la balle ainsi que sa capacité à shooter, je peux dire que je n’ai jamais rien vu de tel. […] Un jour, avec Draymond Green, on a fait une prise à deux sur lui à l’entraînement et KD était vraiment énervé. On lui a dit, ‘Mais tu comprends pas ou quoi, c’est parce que tu es trop fort’. »

Kevin Huerter (joueur des Hawks)

« Un jour, je me suis retrouvé face à Kevin Durant. J’ai essayé de lui mettre la pression et il a perdu la balle avant de la récupérer au milieu du terrain. Du coup, j’en ai remis une couche. Durant a regardé le chrono, il restait six secondes sur l’horloge des 24. Il a pris trois dribbles, main droite à main gauche, pour se rapprocher à 5m50 du panier. Il m’a mis un petit coup d’épaule dans la poitrine et a marqué son fadeaway. Il est revenu en défense et m’a balancé un, ‘Bienvenue en NBA, rookie’. »

J.J. Redick (ancien joueur NBA, hôte du podcast The Old Man & The Three)

« C’est un cheat code. Personne sur la planète Terre n’est capable de faire ce qu’il fait à un tel niveau d’efficacité. Je pense qu’il sera le meilleur joueur NBA la saison prochaine [cette saison, ndlr.]. »

Si la greatness de Kevin Durant est universellement reconnue dans le monde du basket, si on connaît tous le niveau incroyable auquel KD évolue depuis de longues années et notamment depuis son retour d’une rupture du tendon d’Achille (!), c’est à travers ce genre de déclarations qu’on se rend vraiment compte à quel point KD est un monstre. Quand Jrue Holiday – l’un des meilleurs défenseurs NBA – dit qu’il n’y a absolument rien à faire face à lui, ça veut tout dire. Quand P.J. Tucker – qui a tout fait pour gêner Durant lors des derniers Playoffs – indique que KD est capable de planter 50 pions no matter what, y’a pas grand-chose à ajouter. Au final, le terme qui correspond peut-être le plus à Kevin Durant est celui utilisé par J.J. Redick lui-même : ce mec est un « cheat code ». Parce que oui, c’est presque de la triche d’être aussi grand, aussi habile balle en main et dans le même temps d’avoir un shoot absolument létal. C’est tout ça Kevin Durant, un mec qui n’a pratiquement plus de faiblesses dans son jeu aujourd’hui et qui pourrait bien remporter un nouveau titre de meilleur scoreur NBA dans quelques mois, avec peut-être le trophée de MVP en prime.

Adversaires ou coéquipiers, tout le monde s’accorde à dire que Kevin Durant représente une anomalie du basket. À 33 ans, la superstar des Nets joue peut-être le meilleur basket de toute sa carrière, un basket tout simplement all-time qui n’est pas loin d’être intouchable.

