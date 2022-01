Programme NBA : sept matchs au menu dont une nouvelle dinguerie de LeBron, parce que oui on peut prédire l’avenir avec le King

Après la soirée d’hier qui a été caractérisée par de nombreuses dingueries, on enchaîne ce dimanche avec sept nouveaux matchs au programme. Pas les affiches les plus alléchantes du monde mais y’a quand même moyen de trouver son bonheur quelque part.

# LE PROGRAMME DU DIMANCHE 2 JANVIER 2022

21h30 : Raptors – Knicks (sur beIN Sports 1)

Raptors – Knicks (sur beIN Sports 1) 0h : Celtics – Magic (sur beIN Sports 5)

Celtics – Magic (sur beIN Sports 5) 0h : Cavaliers – Pacers

Cavaliers – Pacers 0h : Kings – Heat

Kings – Heat 1h : Hornets – Suns

Hornets – Suns 1h : Thunder – Mavericks

Thunder – Mavericks 3h30 : Lakers – Wolves

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Lakers – Wolves (3h30) : on est en 2022 et LeBron James vient d’avoir 37 ans, mais on a comme l’impression d’être en 2012 en plein prime du King. Car même si ses Lakers peinent encore à décoller, LeBron est tout simplement sur un nuage en ce moment. Sa dernière sortie en 2021 ? 43 points et 14 rebonds face aux Blazers, tranquille. Avant ça ? Six matchs consécutifs à au moins 30 pions, dont trois à plus de 35. Bref, ce n’est pas vraiment le bon moment pour affronter le Roi, et les Wolves vont devoir s’accrocher pour lui résister. Cela risque d’être un poil compliqué pour Minnesota sachant que Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell sont toujours absents, et qu’Anthony Edwards vient à peine de sortir du protocole sanitaire. C’est d’ailleurs le cas aussi du précieux défenseur Jarred Vanderbilt, listé comme incertain pour ce soir (comme Ant-Man). Ça fait un peu beaucoup, et on attend donc des Lakers de LeBron qu’ils fassent le taf devant leur public pour retrouver un bilan à l’équilibre après deux victoires sur leurs trois dernières sorties.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

On commence tranquillement la soirée avec un Raptors – Knicks sans fans. Pas sûr que ça nous mette dans l’ambiance tout ça…

On enchaîne avec trois matchs à minuit et il faudra donc faire un choix : plutôt Celtics – Magic, Cavs – Pacers ou Kings – Heat ? Ici, on va regarder Lance Stephenson pour son retour avec Indiana. Une légende qui revient dans son ancienne équipe, ça ne se rate pas.

En parlant de légende, Bismack Biyombo devrait retrouver le parquet de son ancienne équipe de Charlotte, tout ça sous son nouveau maillot des Suns. Immanquable (non).

Voilà pour le programme du soir, qui nous permettra de finir la semaine tranquillement pour ensuite véritablement attaquer 2022 pied au plancher. Allez, rendez-vous 21h30 sur le League Pass ou sur beIN, et bien sûr avec le café.