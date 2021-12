NBA Christmas Day – la preview : Lakers – Nets, Giannis, Suns – Warriors… et bon appétit bien sûr

Tous les ans, c’est un événement majeur du calendrier NBA : le Christmas Day. Et même si le COVID est venu perturber le bon fonctionnement de la saison sur ce mois de décembre, on va tout de même essayer de profiter au maximum des cinq affiches proposées par le Père Noël. Allez, preview !

# Knicks – Hawks à 18h

Le Madison Square Garden à Noël, on ne connaît pas meilleur environnement pour un match de basket. Même s’il faut bien avouer que niveau apéro, on a connu mieux. Cela aurait dû être un vrai remake des derniers Playoffs, avec un Trae Young accueilli en tant qu’ennemi public numéro un. Finalement, on se retrouve avec deux équipes au bilan négatif (14-18 pour les Knicks, 15-16 pour les Hawks) et un Ice Trae sur la touche à cause du protocole COVID (en compagnie de Danilo Gallinari, Lou Williams et Kevin Huerter, entre autres). Bref, pas top. Mais ce sera peut-être l’occasion pour un no-name de connaître la night de sa vie et ça fera ainsi une belle histoire à raconter dans quelques années. Personne n’est prêt pour le career-high de Skylar Mays.

# Bucks – Celtics à 20h30

Après l’apéro, place à l’entrée et elle devrait vous plaire. Surtout avec Giannis Antetokounmpo probablement de retour, lui qui vient de sortir du protocole sanitaire.. De plus, les Bucks pourront également compter sur un Jrue Holiday en pleine bourre, un Khris Middleton également en forme et un Donte DiVincenzo qui va jouer son premier match cette saison. En face, les Celtics doivent détenir le nouveau record concernant le nombre de joueurs dans le protocole sanitaire (12…) mais heureusement, les Jay Brothers sont bien opérationnels : Jayson Tatum comme Jaylen Brown seront effectivement sur le parquet de Milwaukee, tandis qu’Al Horford (health & safety protocols) est officiellement considéré comme questionable. Y’a donc du beau monde, y’a donc moyen d’avoir un bon petit match de basket.

# Suns – Warriors à 23h

Le plat principal de la soirée, il est là. Phoenix versus Golden State, les Suns de Chris Paul et Devin Booker versus les Warriors de Stephen Curry et Draymond Green, le meilleur bilan de la NBA versus le deuxième meilleur bilan de la Ligue. C’est bon, vous êtes hypés ? Une fois n’est pas coutume, on a une équipe quasiment au complet (seuls Frank Kaminsky, Abdel Nader et Dario Saric sont out) puisque les Suns ont récemment récupéré Book, tandis qu’en face les principaux acteurs sont là également avec Steph et Dray. Les Warriors devront cependant faire sans Jordan Poole et Andrew Wiggins (ainsi que Damion Lee, Moses Moody et potentiellement Andre Iguodala), ce qui risque de faire mal face à la machine collective des Suns. Cependant, on compte sur la profondeur des Dubs pour rivaliser avec Phoenix. Et puis bon, Curry est plutôt en forme, lui qui reste sur deux matchs à 30 points et une explosion à 46 pions…

# Lakers – Nets à 2h

Place au fromage, qui devait représenter le meilleur moment du repas mais qui risque fort d’avoir un arrière-goût chelou. Vous vous rappelez quand Lakers – Nets représentait un choc XXL aux yeux des fans NBA ? Disons que les choses ont un peu changé depuis, et ce pour plusieurs raisons. La bande à LeBron James connaît un début de saison bien galère, entre manque d’automatismes, blessures (Anthony Davis est out pour ce soir, ndlr.), protocoles sanitaires et résultats en carton. Les Lakers affichent aujourd’hui un bilan négatif après quatre défaites de suite et comptent désormais sur… Darren Collison pour leur apporter un peu de soutien dans cette mauvaise passe. Côté Nets ? C’est l’hécatombe et le leader de l’Est va débarquer au Staples Center avec une équipe C. Pas de Kevin Durant, toujours pas de Kyrie Irving, et à ça faut encore ajouter d’autres absents (Joe Harris blessé, LaMarcus Aldridge et Cam Thomas dans le protocole…). La bonne nouvelle, c’est que James Harden va lui faire son retour après une dizaine de jours d’absence, de quoi nous offrir un match calibre MVP sachant qu’il aura les clés du camion ?

# Jazz – Mavericks à 4h30

On va terminer la night avec un Jazz – Mavericks en guise de dessert. Le Jazz, c’est plutôt lourd, on parle d’une pure équipe de basket qui est capable de dérouler comme peu d’équipes NBA aujourd’hui. En plus, le coach Quin Snyder a l’ensemble de son armada à disposition : Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Mike Conley, Bojan Bogdanovic, Jordan Clarkson… autant dire que ça risque d’être tendu pour une équipe de Dallas privée de Luka Doncic. Non, le Slovène n’est pas rentré au pays pour manger de la bûche, il est dans le protocole sanitaire de la NBA comme tant d’autres joueurs actuellement, dont son copain Tim Hardaway Jr.. Et comme si ça ne suffisait pas, Kristaps Porzingis est également incertain à cause d’un bobo à l’orteil. Qui est chaud pour le festival du duo Jalen Brunson – Boban Marjanovic ?

Cinq matchs au programme, ça commence dès 18h et ça va se terminer aux alentours de 7h du matin. On le sait, ce n’est pas le Christmas Day qu’on rêvait mais le marathon de Noël c’est une fois dans l’année, alors n’oubliez pas de profiter quand même.