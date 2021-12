Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Emmanuel Mudiay, Tacko Fall et Joe Johnson à l’affiche, c’est la NBA ou la BIG3 League ?

Des têtes inhabituelles étaient au rendez-vous de la nuit, conséquence d’une NBA sens dessus dessous depuis quelques semaines -mois, années). Emmanuel Mudiay, Tacko Fall, Cam Reddish, DeMarcus Cousins, Joe Johnson… on ne sait plus où donner de la tête alors envoyez le résumé !

# Les résultats de la nuit

Hawks – Magic : 98-104

Celtics – Cavs : 111-101

Bulls – Raptors : reporté

Bucks – Rockets : 126-106

Thunder – Nuggets : 108-94

Kings – Clippers : 89-105

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques images de la nuit

Tacko Fall returns to Boston with the @cavs…he’s getting to work early in his first career start! Watch on League Pass: https://t.co/QW4agkYQ6c pic.twitter.com/WfoQ7ZGbi6 — NBA (@NBA) December 23, 2021

Nikola Jokic things on League Pass 🤯 Watch Here: https://t.co/QW4agkYQ6c pic.twitter.com/cDNnzCmeZq — NBA (@NBA) December 23, 2021

Tacko rotates, rises and rejects! He’s up to 7 boards and 2 blocks in the 1st half on League Pass…watch below ⬇️https://t.co/QW4agkYQ6c pic.twitter.com/A7MtHBzKBw — NBA (@NBA) December 23, 2021

Enes Freedom with the emphatic flush!@celtics rolling on NBA League Passhttps://t.co/QW4agkYQ6c pic.twitter.com/bBiBNqNuyS — NBA (@NBA) December 23, 2021

« You make a move like that, you gotta make that! » Jordan Nwora with some flair on League Pass 😮 https://t.co/QW4agkYQ6c pic.twitter.com/RMwxkQpoyn — NBA (@NBA) December 23, 2021

Heating up.

Fired up. Wesley Matthews knocks down 3 straight from deep! 🏹 Watch on League Pass:https://t.co/QW4agkYQ6c pic.twitter.com/2Yq8HexdAd — NBA (@NBA) December 23, 2021

John Collins with authority…16-4 @ATLHawks run to get back in the game on @NBATV! pic.twitter.com/xTwPgrB658 — NBA (@NBA) December 23, 2021

When you have 29 points through 3 quarters…you draw defensive attention! Sweet Jaylen Brown dime to Romeo Langford on NBA League Pass…watch here: https://t.co/wVIrg2Swvb pic.twitter.com/u59F1dpXkE — NBA (@NBA) December 23, 2021

What a find from Robin Lopez to Admiral Schofield on @NBATV! 👀 pic.twitter.com/PxFq2fQ6VW — NBA (@NBA) December 23, 2021

Joe Johnson checks in for his first NBA action since 2017-18! 🙌 pic.twitter.com/PQ2Pkh34R9 — NBA (@NBA) December 23, 2021

« Iso Joe doing his thing » to close out the @celtics win! pic.twitter.com/z88AhLEzfy — NBA (@NBA) December 23, 2021

The accuracy of this Tyrese Haliburton no-look outlet.. 🤯 2Q on @NBATV pic.twitter.com/TaxFENPNkI — NBA (@NBA) December 23, 2021

😤 Jaylen Brown (@FCHWPO) set the tone for the @celtics with 34 points in the win! pic.twitter.com/T08kNVSHYB — NBA (@NBA) December 23, 2021

Tristan Thompson from deep during an 18-4 @SacramentoKings run! 👌👌 5-point game on NBA TV pic.twitter.com/8WALwzFhpG — NBA (@NBA) December 23, 2021

Shai Gilgeous-Alexander (@shaiglalex) gets shifty as he puts up a triple-double in the @okcthunder win! 27 Points

11 Boards

12 Dimes pic.twitter.com/UkQgNKfxhI — NBA (@NBA) December 23, 2021

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 Jaylen Brown comes up BIG for the @celtics in the victory at home! Jaylen Brown: 34 PTS, 6 REB, 3 AST

Robert Williams III: 21 PTS, 11 REB, 7 AST (Career High)

Darius Garland: 28 PTS, 6 AST, 3 STL pic.twitter.com/fxKCfrAYPU — NBA (@NBA) December 23, 2021

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir