Résumé NBA (scores, stats, highlights) : un record all time et deux thrillers, pas mal pour une nuit à… trois matchs

Avec le report du match de Chicago, c’était une nuit à trois matchs qui nous attendait en ce mardi soir. Pas de quoi limiter l’intérêt de cette soirée puisqu’il s’est passé beaucoup de choses sur les parquets mais aussi en dehors. On se pose confortablement, c’est l’heure du petit résumé à la sauce TrashTalk.

# Les résultats de la nuit

Knicks – Warriors : 96-105

Nets – Raptors : 131-129

Blazers – Suns : 107-111

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques images pour égayer votre journée

STEPHEN CURRY, NUMÉRO 1 ALL TIME EN TIRS À TROIS POINTS RÉUSSIS DANS L’HISTOIRE DE LA NBA !! 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩pic.twitter.com/qrg8FsbbZp — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 15, 2021

"Congrats to Steph…that's history, man." After dropping 24 points and 14 assists in the Suns win, Chris Paul shows respect to his fellow #NBA75 Anniversary Team member's historic achievement earlier in the night! pic.twitter.com/PejOwldhCM — NBA (@NBA) December 15, 2021

Chris Paul gets to his spot, rises and connects to force overtime! He enters the extra period with 22 points and 14 dimes on TNT 🔥 pic.twitter.com/3avgIhM77i — NBA (@NBA) December 15, 2021

Larry Nance Jr. touch pass to Nassir Little for the HAMMER 🔨 3Q on TNT pic.twitter.com/ncRqrMw9z0 — NBA (@NBA) December 15, 2021

Reggie Miller 🤝 Ray Allen Ray Allen 🤝 Stephen Curry pic.twitter.com/fBjCsQWqor — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 15, 2021

🚨🚨🚨 Patty Mills drains his 4th three of the 4th quarter to send the game to overtime! WATCH on League Pass: https://t.co/wVIrg3a7TL pic.twitter.com/PK5DCgzMeX — NBA (@NBA) December 15, 2021

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir