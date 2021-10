LeBron James devrait encore passer quelques paliers cette saison : objectif, mettre Magic Johnson et Karl Malone dans le rétro

Alors qu’il attaque sa dix-neuvième saison (!) dans la Grande Ligue, LeBron James n’est pas rassasié. Toujours aussi productif sur le terrain, le King devrait dépasser certaines légendes pour le classement all-time des points et des passes décisives.

C’est une habitude pour chaque personne qui suit la NBA et ça ne risque pas de changer. Chaque année, des joueurs battent des records, montent dans les classements statistiques ou se rapprochent dangereusement du joueur situé juste au-dessus d’eux. La saison dernière, on avait par exemple eu Steph Curry, qui était devenu meilleur passeur de l’histoire de sa franchise et second au classement du nombre de trois points inscrits. Spoiler : on risque d’en parler encore cette année. Aujourd’hui, on s’intéresse au cas de LeBron James et des objectifs qu’il pourrait se fixer en 2022. Mike Trudell, journaliste rattaché aux Lakers, a fait le point et bonne nouvelle pour les fans du King, il devrait encore dépasser du beau monde dans les classements statistiques. Objectif : la seconde place au classement des scoreurs et la sixième au classement des passeurs. Rien que ça !

With 9,696 assists, LeBron ranks 8th all time. Next are Oscar Robertson (9,887) and @MagicJohnson (10,141). If LeBron averages 7.0 apg., he’d catch Magic in about 64 games. Meanwhile, he’ll catch Karl Malone for 2nd in scoring in 63 games if he averages 25 ppg. — Mike Trudell (@LakersReporter) September 20, 2021

Toujours selon Trudell, il faudrait donc environ 64 matchs pour atteindre ce double objectif (Oscar Robertson aura déjà été dépassé d’ici là). Pour cela, BronBron devra compiler minimum 25 points et 7 passes décisives de moyenne. Ironie de la situation, cela correspond parfaitement à ses chiffres de l’an passé (25 points, 7.8 passes) ! La seule petite différence en 2022 c’est qu’il devra partager la gonfle avec un autre amoureux des stats et des box scores : Monsieur Russell Westbrook. Le Chosen One pourra-t-il conserver ses moyennes à hauteur tout en ayant un copain qui enchaîne les trois fois dix, ou plus, à côté de lui ? C’est pas dit. On n’oublie pas non plus Anthony Davis, qui devrait lui aussi prendre une grosse part du gâteau en attaque. De toute façon, et même si LeBron apprécie les records, le plus important n’est sans doute pas là. Après un recrutement XXL, les Lakers se doivent de revenir sur le devant de la scène et c’est bien le titre qui va primer dans l’esprit de la star des Angelinos. Pour ce qui est des stats, pas d’inquiétude ! Avec encore deux ans de contrat à L.A et aucune indication sur une potentielle retraite prochaine, le King a encore le temps de monter quelques marches dans les classements statistiques. Pour les passes, il sera impossible d’aller chatouiller John Stockton mais pour ce qui est des points, Kareem Abdul-Jabbar peut se faire du souci. Selon la calculette, et en espérant que le natif d’Akron ne lève pas le pied, ça devrait arriver pour la saison 2022-23.

LeBron James continue d’affoler les statistiques et il devrait en être de même cette saison encore. Magic Johnson et Karl Malone sont dans son viseur et ils ne devraient pas tarder à être dans son rétro.

Source texte : Mike Trudell / Spectrum Sports Net