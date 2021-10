Le documentaire « Vince Carter : Legacy » sort ce 1er octobre : l’occasion parfaite pour se replonger dans la folie de Vinsanity

Les documentaires NBA se multiplient depuis quelque temps et un nouveau projet voit le jour en ce vendredi 1er octobre : « Vince Carter : Legacy ». Pas besoin d’être un génie pour comprendre que ce nouveau docu est consacré à l’ancienne star des Raptors et au joueur possédant la plus longue longévité de l’histoire en NBA.

Après « The Carter Effect » sorti en 2017 et produit par la société de production de LeBron James, Uninterrupted, voici « Vince Carter : Legacy ». Il y a quelques jours, on a eu droit à un petit aperçu avec le trailer officiel et autant dire qu’on a vite été hypés. En même temps, c’est le but d’un trailer mais quand vous avez des guest-stars comme Allen Iverson, Julius Erving et Dominique Wilkins, difficile de ne pas se frotter les mains. Toutes ces légendes du jeu sont là pour parler de l’impact de Vince Carter, huit fois All-Star durant sa carrière NBA et champion olympique en 2000. Et l’impact, il fut phénoménal dès ses premières années en NBA, quand il a mis les Toronto Raptors sur la carte du basket américain et qu’il a enchaîné les highlights à travers ses qualités athlétiques exceptionnelles. Même deux décennies plus tard, personne n’a oublié sa performance incroyable au Slam Dunk Contest 2000 d’Oakland, peut-être la plus belle de l’histoire.

Mais ce docu, il ne reste pas focalisé sur les grandes heures de Vince Carter sous le maillot de Toronto. Il revient également sur certaines polémiques qui ont entouré sa carrière, et les bas qu’il a pu traverser tout au long de son aventure NBA. Une aventure longue de 22 saisons, un record all-time s’il vous plaît. Toronto, New Jersey, Orlando, Phoenix, Dallas, Memphis, Sacramento et enfin Atlanta, on peut dire qu’il a vu du pays le VC. Cette longévité et l’évolution qui va avec représentent forcément un axe important du documentaire, car c’est ce qui fait justement, entre autres, la legacy de Vince Carter.

« Vince Carter : Legacy », ça sort sur la plateforme Crackle Plus Networks ce vendredi. Sans vouloir vous spoiler, sachez que ce documentaire donnera un accès exclusif à la dernière saison de Vince Carter chez les Hawks en 2019-20, qui servira de fil conducteur entre les différents retours sur ses plus grands exploits et ses échecs personnels.