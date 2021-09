NBA Media Day – retour en images : la Grande Ligue a fait sa rentrée, et de nouvelles têtes ont trouvé de nouveaux maillots

La journée d’hier en NBA était placée sous le signe du Media Day, fameux rendez-vous des grandes promesses et de la découverte de la nouvelle coiffure de vos joueurs préférés. Nouvelle coiffure mais parfois, surtout, nouvelle franchise, l’occasion de faire le tour du propriétaire pour voir à qui sied le mieux sa nouvelle tenue. Allez zou, on vous laisse commander vos nouveaux posters.

Ils sont tout beaux, ils sont heureux, et ils vont tout casser cette saison, avec le sourire. La spéciale fond vert a livré ses premiers secrets, les bonheurs véritables ont croisé les poker faces de certains, et on observera à partir de dimanche les premiers indices de ce à quoi cette nouvelle saison pourrait ressembler. D’ici là on vous laisse sélectionner, enregistrer sous, mettre ça en PDF et contacter Bureau Vallée pour l’affiche en 4/3, parce que Vavane chez les Knicks, ça aurait quand même une belle gueule derrière la porte de la chambre.