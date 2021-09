Wayne Ellington et Trevor Ariza pourraient débuter les matchs avec les Lakers : why not, il fallait bien des leaders dans le cinq

Pour cette première journée du NBA Media Day, une floppée d’informations ont fuité. Joueur A de 2m16 qui va devenir un vrai sniper, Joueur B qui raconte comment il a choisi sa nouvelle franchise, ou Joueur C qui assure que « cette année c’est la bonne ». Mais au milieu de toutes ces déclas tapageuses (pas du tout), quelques vraies infos sont tombées, à commencer par l’annonce du starting five potentiel des Lakers. Comme prévu on part sur deux papys, parce que les meilleures vannes restent celles que l’on réchauffe.

Là n’est pas un scoop, cette saison les Lakers tenteront d’accrocher une 22ème bannière au plafond grâce à une bande de trentenaires et plus si affinités, privilégiant ainsi l’expérience à la fougue, les vieux pirates des mers aux jeunes cracks de demain. Kent Bazemore Trevor Ariza, Dwight Howard, Carmelo Anthony, Wayne Ellington, Rajon Rondo, Elizabeth II, DeAndre Jordan ou LeBron James, belle bande de mecs ayant déjà fait leurs preuves et pour la plupart quelques belles preuves, et un ensemble qu’il faudra gérer à la baguette, au niveau du talent comme au au niveau des égo, au niveau de la forme physique comme au niveau des match-up. Dans cette optique ? On a appris hier à quoi devrait ressembler le starting five des champions 2020, pour accompagner les trois loustiques pour qui aucun doute n’existait.

The Lakers’ projected starting lineup, per @ShamsCharania @sam_amick @billoram PG – Russell Westbrook

SG – Wayne Ellington

SF – Trevor Ariza

PF – LeBron James

C – Anthony Davis (Via @TheAthletic ) pic.twitter.com/ME43lLjZRX — NBA Central (@TheNBACentral) September 27, 2021

Si pour Ariza quelques signaux de fumée avaient déjà été envoyés, le doute subsistait pour le poste 2. Kent Bazemore était parfois évoqué pour amener sa défense, ses tirs de loin et son expérience, on ne savait pas non plus vraiment si Anthony Davis serait utilisé en 4 ou en 5 sur les débuts de matchs et DeAndre Jordan représentait une option pour jouer les premières minutes avant d’aller se… doucher, mais au final deux soldats semblent avoir décroché la timbale : Wayne Ellington et Trevor Ariza. Wayne Ellington ? Douze saisons dans la ligue et un poignet parmi les plus sûrs de la NBA, passé par – respiration – Minneapolis, Memphis, Cleveland, Dallas, les Lakers une première fois en 2015, Brooklyn, Miami, Detroit et New York. L’un des mecs qui a traversé le plus de villes aux Etats-Unis après les Anges de W9, et l’assurance donc de quelques buckets en Californie. Trevor Ariza ? 17 saisons au compteur, 36 piges l’âge moyen dans son équipe, et un vrai lieutenant devenu avec le temps un 3 and D plus que solide, malgré quelques casseroles au tir qu’on lui concèdera volontiers parce que le type a quand même joué plus de 1000 matchs NBA dans sa carrière. Un Ariza qui pourrait jouer un rôle à la Bucks P.J. Tucker, planqué dans le corner en attaque et missionné sur les relous en défense.

Deux intronisations qui décalent donc LeBron James en 4 et Anthony Davis pour une raquette assez all-time sur le papier avec deux joueurs qui, de toute façon, joueront un peu comme ils l’entendent (Ariza devrait d’ailleurs glisser naturellement en 4), et un cinq Westbrook – Ellington – Ariza – LeBron – AD qui a en tout cas fière allure dès deux côtés du terrain et qui laisse à Vogel une vraie liberté d’action dans ses rotations en gardant les Bazemore, Rondo, Horton-Tucker, Monk, Nunn, Melo ou Howard sur le banc pour amener de la fraîcheur.

Les premières vraies indications ? On y aura droit à partir de dimanche pour le début de la pré-saison, avec notamment un match face aux Nets qui devrait envoyer un peu de bois… pendant quatre ou cinq minutes. J-21 avant le « vrai » début des hostilités et les Lakers l’assument donc pleinement : c’est dans les vieux pots que l’on va tenter de faire la meilleure confiture.