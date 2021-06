Officiel… Suns – Clippers en finale à l’Ouest ! Première pour les Clippers, les retrouvailles avec Chris Paul, frais comme une brise de printemps

Les Suns attendaient leurs adversaires depuis plusieurs jours déjà, ils ont enfin un nom à mettre sur leur to do list et il s’agira des Clippers ! Vainqueur du Jazz cette nuit, la bande à Paul George rejoint pour la première fois de son histoire la Finale de Conférence. Longtemps dans l’ombre de son rival Lakers, l’autre franchise de L.A peut désormais se prendre à rêver mais il faudra pour cela se débarrasser de l’équipe la plus en forme de l’Ouest sur ces débuts de Playoffs.

Le Jazz et les Clippers ont donc tiré le rideau sur un duel qui nous aura tenu en haleine de bout en bout. Si Utah a déçu sur cette fin de série, cette victoire montre aussi la montée en puissance du collectif des Angelinos derrière Kawhi Leonard et Paul George. (encore plus maintenant qu’il est seul) Reggie Jackson, Nico Batum, Marcus Morris et le héros du soir Terance Mann ont tous contribué à ce succès historique et personne ne pourra contester la légitimité des joueurs de L.A au moment d’aller affronter les Suns dans quelques jours. Tu es mené 0-2, tu vas t’arracher pour revenir à nouveau, tu récupères même le Game 5 chez le leader de la NBA derrière une prestation gigantesque de Paul George et alors que tu viens d’apprendre que Kawhi est peut-être out pour tous les Playoffs : c’est très fort. La remontada de cette nuit est venue conclure l’excellente série des hommes de Tyronn Lue et c’est sans complexe qu’ils pourront aller batailler avec les joueurs de l’Arizona, renforcés encore par le bilan positif dans les affrontements de cette année (2-1 dont une victoire à Phoenix).

Du côté des Suns, on sirote des cocktails depuis déjà cinq jours et le groupe a eu le temps de bien récupérer après un sweep finalement sans grande difficulté contre les Nuggets. L’équipe a confirmé le récital du premier tour contre les Lakers et tout semblait aller pour le mieux chez les Cactus. Et puis est venue l’ombre au tableau, et elle est de taille : Chris Paul a été envoyé dans le protocole sanitaire et il est indisponible jusqu’à nouvel ordre. Brillant contre Denver, CP3 est le général en chef de la jeune troupe de Monty Williams et on a pu voir la différence lorsqu’il n’était pas en tenue. (les seuls moments où les Suns ont été en difficulté pendant ces Playoffs) Alors qu’on ignore encore la durée de l’absence du Point God, il faudra que Devin Booker and co trouve le moyen de faire avec, en espérant que la situation ne sera pas trop mal embarquée au moment de son retour sur les parquets. Ironie de cette opposition, ce sont aussi les grandes retrouvailles entre CP Fruit et les Clippers, qui n’avaient pas su atteindre ce stade de la compétition ensemble. Comme un symbole, c’est en tant qu’adversaires qu’ils joueront les Finales de Conférence. Qu’il semble loin le temps de Lob City.

On aura donc droit à un Suns-Clippers en Finale de l’Ouest et c’est du jamais vu. Si c’est une première pour les Clippers, il s’agit de la dixième fois pour les Suns. La dernière en date ? En mai 2010 et c’est également la dernière présence de Phoenix… en Playoffs. L’adversaire cette année-là ? Une franchise de Los Angeles également mais avec des couleurs différentes. Pour quelle finalité cette fois ?