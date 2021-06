Officiel, on aura donc un Jazz – Clippers en demi-finales de Conférence : Kawhi, Mitchell, Rudy, Nico, Paulo, en avant la musique

Après la victoire des Clippers lors du Game 7 contre les Mavs, on connaît enfin la seconde affiche des demi-finales de l’Ouest et elle opposera L.A au Jazz. On aura donc l’une de ces deux franchises en Finale de Conférence et ça sera un événement d’un côté comme de l’autre. Les angelinos n’ont jamais atteint ce stade dans leur histoire alors qu’Utah attend depuis 2007 et la bande à Deron Williams.

On a enfin eu droit au dénouement de cette série improbable entre Clippers et Mavs et il a fallu attendre un septième match pour enfin voir une équipe l’emporter à la maison et finir le boulot par la même occasion. Les hommes de Tyronn Lue se sont donc fait peur jusqu’au bout mais ils auront malgré tout montré de grosses ressources mentales pour revenir le couteau entre les dents dans cette série bien mal embarquée. Menés 0-2 puis 2-3 avec deux balles de match à sauver, ils auront finalement fait le taf mais que ce fut dur. Si les leaders ont répondu présents, c’est aussi le collectif qui est à mettre en avant avec plusieurs gars qui sont sortis du bois quand il fallait. (Batum, Jackson, Morris et Mann ce soir) Le passage au cinq small ball a également été un changement déterminant alors qu’Ivica Zubac se faisait cibler en permanence. Pas le temps de célébrer car il va falloir enchaîner contre un autre gros morceau et non des moindres : le Jazz.

Les copains de Rudy Gobert se sont fait une petite frayeur au Game 1 mais ils ont vite remis les pendules à l’heure pour sortir un gentleman sweep et renvoyer les oursons dans leurs tanières. Le collectif est clairement monté en puissance, Donovan Mitchell a pu récupérer un peu de rythme et ils ont eu tout le temps pour recharger les batteries et prendre des notes sur les faiblesses de leurs futurs adversaires. Avantage fraîcheur donc, avantage au bilan sur la saison mais aussi sur les confrontations directes avec un 2-1 pour les mormons (même si l’un des matchs se jouait sans Kawhi ni PG). Dur de sortir un favori de cette série (notamment à cause de la bonne saison d’Utah) mais la pression sera quand même plus oppressante sur les épaules de Los Angeles, qui se doit de faire mieux que l’an passé. Ces Playoffs sont plus ouverts que jamais alors attention au moindre relâchement, cela se paiera cash.

Cette fois c’est la bonne, le Jazz connaît enfin son adversaire et il s’agira des Clippers de Los Angeles. Deux beaux collectifs, des stars capables de sortir le grand jeu mais aussi des coachs qui vont devoir trouver les bons ajustements, cela promet du spectacle. Rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi à Salt Lake City pour le début des hostilités.