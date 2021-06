Les Mavs sont déjà partis à la recherche d’un nouveau General Manager : première mission ? S’occuper du cas Porzingis et aider Luka

C’est l’une des telenovelas les plus excitantes de cette offseason. Des scandales dans la presse, des jalousies, des licenciements, et Plus Belle La Vie n’a qu’à bien se tenir. Dans le tout dernier épisode de ce thriller, Mark Cuban et son organisation vont devoir trouver un Manager General qui ne pourra pas juste arriver et mettre les pieds tranquillou sous la table, puisqu’il devra s’occuper de signer un contrat super-mega-boostin-max à Luka Doncic et, surtout, d’améliorer supporting cast de la star slovène.

Dallas n’a donc pas besoin d’un stagiaire de troisième mais bien de quelqu’un de très compétent puisque la chaise à prendre était jusque-là celle d’une sommité texane : Donnie Nelson. Ce bougre de Donnie a quitté hier son organisation après 24 ans de relation exclusive, même si les relations presses de la franchise assurent qu’il s’agit d’un commun accord, « sources tkt ». The Athletic a récemment sorti un dossier sur les coulisses de l’organisation texane et les faits rapportés ne glorifiaient néanmoins pas forcément les skills du GM. Le plus important dans tout ça ? Donnie parti, il faut désormais le remplacer au plus vite, car il y a du boulot au ranch.

D’après Tim MacMahon du New York Times, la franchise texane aurait demandé les services d’une entreprise pour les aider à trouver un nouveau GM. Cette entreprise c’est Sportsology, dirigée par Mike Forde, une figure emblématique de management général dans le football européen et en Premier League notamment, souvent consulté par des équipes NBA. Les candidats possibles pour l’instant seraient donc Michael Finley, ancien joueur et deux fois All-Star sous le maillot texan. Mike est actuellement vice-président des opérations basket à Dallas, sa candidature semblait donc évidente, mais Mark Cuban insiste sur le fait que Mike Forde l’aidera vraiment à prendre la décision. Dallas pourrait aussi se renouveler en allant ferrer le GM des Raptors Masai Ujiri, qui arrive en fin de contrat avec Toronto. Un bon bol d’air frais canadien pourrait apporter de la nouveauté, et surtout de belles relations avec… DeMar DeRozan, Kyle Lowry ou encore Kawhi Leonard, tous unrestricted free agents cet été. Le job en tout cas pour le futur directeur des opérations basket sera de renforcer l’équipe autour de Luka Doncic et de lui montrer que les objectifs de compétitivité sont les mêmes.

L’été s’annonce très mouvementé chez les Mavs, avec pas mal de petites emplettes à faire. Trouver un nouveau GM, prolonger Luka Doncic, lui trouver une équipe décente… alors disons que le front office ne pourra pas directement partir en juillet à La Grande-Motte. En tout cas si vous pensez être de taille ou si vous pensez savoir vous débarrasser de Kristaps Porzingis, n’hésitez pas à envoyer votre C.V. à markcubanlebossdesmavs@hotmail.com.