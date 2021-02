LeBron James numéro un all-time aux… turnovers : le King est tellement fort qu’il domine même les catégories qu’il faut pas

GOAT ou pas, LeBron James a pris l’habitude de dépasser les légendes de son sport dans de nombreuses catégories statistiques. Rebelote ce week-end même si pour une fois, le King aurait sans doute préféré rester derrière…

Parce qu’on parle de la catégorie des turnovers. Une catégorie pas très reluisante, un peu comme les shoots ratés. Ce week-end, LeBron James a rajouté six pertes de balle (cinq face aux Grizzlies vendredi et une contre les Nuggets dimanche) à son total en carrière, qui est désormais de 4 527. 4 527, c’est tout simplement un record all-time. LeBron a en effet dépassé Karl Malone, l’ancien détenteur du record, qui s’était arrêté à 4 524. Pour les amoureux de stats, sachez que le King est arrivé à ce total en 1 293 matchs en carrière, ce qui correspond à une moyenne de 3,5 pertes de balle par rencontre. On sait que BronBron veut tout faire pour devenir le plus grand joueur de l’histoire mais faudrait que quelqu’un lui dise qu’être premier dans la catégorie des turnovers, ce n’est pas un argument valable dans le débat du GOAT. Car il domine également outrageusement la discipline en Playoffs, avec 950 pertes de balle au total, loin devant la concurrence. En guise de comparaison, Magic Johnson est deuxième avec… 696 turnovers, tandis que Shaquille O’Neal, Kobe Bryant et Tim Duncan complètent le Top 5 avec plus de 630 ballons perdus en postseason.

Alors évidemment, tout cela s’explique par des paramètres assez évidents, et ce n’est pas cette stat qui va soudainement affaiblir le dossier de LeBron dans la discussion des plus grands joueurs all-time. Si le King est numéro un dans cette catégorie, c’est déjà parce qu’il défie les lois de la nature en remettant en question tous les repères de longévité. Forcément, quand on joue longtemps et qu’on joue beaucoup, toutes les stats gonflent, même les stats négatives. Le mec joue encore 35 minutes par match à 36 ans alors qu’il est arrivé dans la Grande Ligue à 18 piges, pas étonnant qu’il ait autant de ballons perdus au compteur. Ce n’est pas un hasard si Karl Malone – un autre monstre de longévité – a dominé cette catégorie pendant si longtemps. Et puis bon, LeBron, c’est quand même un mec qui domine la gonfle depuis ses premières années en NBA. Partout où il est passé, le King était plus ou moins au centre des débats dans un rôle de point forward évolué, lui qui fait étalage de ses énormes qualités de playmaker depuis quasiment deux décennies. La saison dernière, il a même pris le costume de meneur des Lakers pour terminer meilleur passeur de la NBA (10,2 passes de moyenne, 7,4 en carrière). Avec ça, logiquement, y’a des turnovers, demandez donc à John Stockton ou Jason Kidd, deux meneurs all-time qui font partie du Top 6 au nombre de pertes de balle en carrière. Après, oui, les ballons perdus, cela a souvent été un péché mignon chez LeBron, jamais le dernier pour tenter des passes risquées ou envoyer du caviar dans des angles que seul lui a tendance à voir, mais ce record reste avant tout un produit de sa longévité et de son style de jeu ball-dominant.

Encore un record pour LeBron ! Pas le plus prestigieux évidemment, mais un signe supplémentaire de sa durabilité au sein de la Grande Ligue. Et s’il continue encore longtemps comme ça, son total sera très difficile à aller chercher.

Source stats : Basket-Reference