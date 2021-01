Joe Ingles est le nouveau recordman de tirs primés du Jazz : 846 dans le chariot et John Stockton dans le rétro

Il ne manquait que deux tirs primés à Joe Ingles pour dépasser le légendaire John Stockton et devenir le sniper numéro uno de la franchise de Salt Lake City. La venue de Dallas a permis à l’Australien de faire péter le record et voilà sa bouille de bûcheron imprimée sur tous les billets de l’Utah.

Pas vraiment de surprise cette nuit en découvrant ce nouveau record qui tombe, puisque plusieurs médias américains avaient déjà annoncé la couleur dans la soirée. Certains coéquipiers avaient même chambré en disant qu’ils allaient sevrer de ballons leur ailier-shooteur, histoire de ne pas effacer le record de John Stockton, l’un des deux visages historiques de la franchise mormone. Blague à part, il n’a fallu que six minutes à Joe Ingles pour faire péter deux bombes du parking et effacer la précédente marque. Ci-dessous le fameux panier.

With this triple, Joe Ingles passes John Stockton for the most threes made in @utahjazz franchise history!

C’est donc officiel : Joe Ingles est le sniper le plus prolifique de l’histoire du Jazz avec 846 tirs primés. Sachant que son jeune coéquipier Donovan Mitchell a déjà dépassé les 400, c’est un record que Spida devrait atteindre un de ces quatre. Plus important que le nombre de tirs rentrés, c’est le nombre de matchs qu’il a fallu à Ingles qui interpelle.

Joe n’a donc mis que 493 matchs pour dépasser Stockton alors que ce dernier a joué pas moins de 1504 matchs pour le Jazz. De plus, le meneur était réputé pour la qualité de son shoot et il a inscrit plus de 38% de ses tirs du parking en carrière. Comment l’expliquer alors ? Tout simplement par un changement générationnel et un tir longue distance qui prend de plus en plus d’ampleur alors que les années 90 étaient surtout le territoire des big men et du shoot à mi-distance. Si on fait un calcule rapide, ça fait environ un tir rentré à 3-points tous les deux matchs et aujourd’hui, ce chiffre serait une vaste blague, à part pour Ben Simmons. Non content d’avoir récupéré un record, G.I Joe va pouvoir le consolider très vite grâce au style de jeu de son équipe. En effet, Utah a scoré 319 tirs du parking en 19 matchs cette saison, une première dans l’histoire de la Ligue et du pain béni pour un joueur avec une telle adresse (presque 41% en carrière).

Joe Ingles a donc dépassé John Stockton dans les bouquins des meilleurs snipers de l’histoire du Jazz. Record de franchise établi en trois fois moins de matchs et une nouvelle preuve que la Ligue actuelle n’a plus rien à voir avec celle des anciennes légendes.

The Utah Jazz have made 319 threes through 19 games, the most ever by any team through 19 games.

The Utah Jazz have made 20+ threes in 7 games this month, the most games with 20+ threes in a single month in NBA history. @EliasSports pic.twitter.com/DobjOmXYLK

— NBA.com/Stats (@nbastats) January 30, 2021