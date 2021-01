29ème triple-double pour Luka Doncic, un de plus que… Michael Jordan : en voilà un qui aura réglé le débat du GOAT dans quinze ans

Si les Mavericks ont pris l’eau face aux Bulls cette nuit, Luka Doncic s’est permis de lâcher un gros triple-double des familles. Il commence à avoir l’habitude le bonhomme, mais celui-là vaut sans doute un peu plus que les autres. Car dépasser Michael Jordan au basket, c’est toujours quelque chose.

36 points, 16 rebonds, 15 caviars. Malgré la frustration de la défaite et l’impression de ne pas avoir fait son boulot correctement, Luka Doncic vient de gagner une place dans la hiérarchie des joueurs totalisant le plus de triple-doubles en carrière. Le phénomène slovène vient en effet d’intégrer le Top 15 NBA en réalisant son 29ème triple-double, le tout à seulement… 21 ans. Celui qui est désormais dans le rétro de Luka ? Un certain Michael Jordan. On ne sait pas si vous avez déjà entendu ce nom mais il paraît qu’il n’était plutôt pas mauvais avec la grosse balle orange dans les mains. Blague à part, on n’est pas là pour dire que Doncic est tout d’un coup devenu un plus grand joueur de basket que MJ, qui était surtout réputé pour son scoring malgré un jeu all-around également bien au point, mais la précocité de l’ancien joueur du Real Madrid fait clairement flipper. En plus de devenir le plus jeune joueur all-time à réaliser un 35-15-15 (désolé Oscar Robertson), Doncic a réalisé ces 29 triple-doubles en l’espace de 144 rencontres seulement, c’est-à-dire qu’il tourne à environ un TD tous les cinq matchs depuis le début de sa carrière. Un rythme de folie qui pourrait bien lui permettre de rivaliser avec les plus grands maîtres de la discipline dans quelques années.

Luka Doncic passes Michael Jordan on the all-time triple-doubles list after notching his 29th today. It's only Luka's third season 🤯 pic.twitter.com/ecl7mrB8BB — ESPN (@espn) January 17, 2021

Le Top 5 all-time ? Il est composé d’Oscar Robertson, Russell Westbrook, Magic Johnson, Jason Kidd et LeBron James. Le King en est aujourd’hui à 95 triple-doubles réalisés en carrière, 12 de moins que Kidd. Sur la plus petite marche du podium, Magic a fini sa carrière avec 138 matchs en trois dimensions, tandis que Brodie continue de faire gonfler son total, lui qui possède aujourd’hui 150 triple-doubles au compteur. En numéro un, le Big O garde une avance confortable avec un total de 181. Alors, jusqu’où peut monter Luka Doncic ? L’avenir nous le dira mais vu son jeune âge et la manière avec laquelle le jeu est joué actuellement (jeu rapide, beaucoup de 3-points tentés, ère de l’attaque… tout ça favorise les scores élevés et les grosses lignes de stats pour les extérieurs), tous les grands noms cités au-dessus peuvent déjà commencer à transpirer. Avec Luka Doncic mais aussi Nikola Jokic (9ème all-time à 25 ans, avec 46 triple-doubles en carrière), la NBA détient actuellement deux véritables machines à triple-doubles qui possèdent de longues et belles années devant elles. Quelque chose nous dit que dans quinze ans, le Top 5 aura une gueule bien différente.

Désormais à égalité avec Grant Hill, Luka Doncic devrait rapidement continuer à grimper dans la hiérarchie des joueurs totalisant le plus de triple-doubles en carrière. La superstar des Mavericks reste sur quatre TD lors des six derniers matchs et avec les nombreux absents à Dallas, Doncic doit plus que jamais tout faire pour son équipe. On se donne rendez-vous dans deux mois pour fêter son entrée dans le Top 10 ?

