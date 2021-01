NBA Top 5 : Paul George est redevenu Poster P, parce que, oui, on a encore plein de surnoms en stock

Comme chaque matin, la NBA nous offre le Top 10 de la nuit, avec les croissants et le café (sûrement pas). Au menu du jour ? Un Top 5, ça suffira bien, et le duo Zion Williamson / Paul George qui a cassé du cercle.

#5 : vous savez pourquoi il a tant neigé ce week-end ? Probablement car les Knicks ont aligné sur le terrain, en même temps, deux rookies excitants.

#4 : le poster est Français, et il est pour la chambre de ce pauvre Will Barton.

#3 : Paul George est redevenu Poster P, oui on a encore plein de surnoms en stock. Ok Justin Holiday s’écarte un peu mais on s’en fout, fallait qu’on cale ce surnom.

#2 : le départ en dribbles, les cervicales de Metu qui grincent, le tomar surpuissant. Zion Williamson est un monstre, tout simplement.

#1 : Luka Doncic nous a tapé un vrai All-Star Game cette nuit face aux Bulls, dommage qu’il ait été le seul All-Star de son équipe.

Voilà, on vous a tout dit, y’a plus qu’à cliquer juste ci-dessous pour voir tout ça en image. Pour le reste ? Bon lundi et à tout à l’heure pour l’apéro, les vrais savent.