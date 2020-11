Les highlights de Jusuf Nurkic en ABA : avant de traverser l’Atlantique, il brillait dans les Balkans

Etiez-vous déjà du genre à digger au fin fond du web pour scouter les jeunes Européens qui se présentaient à la Draft en 2014 ? S’il est de plus en plus facile d’accéder aux highlights des jeunes prospects, voici celles un peu plus exotiques de Jusuf Nurkic quand il dominait du côté de Zagreb, en Croatie.

Il n’a que 26 ans, et pourtant Nurk a eu plusieurs vies. La première s’est déroulée non loin de sa Bosnie natale, entre Zadar et le club de KK Cedevita Junior basé dans la capitale croate. A l’époque, l’ado n’a pas encore de poil au menton mais il n’hésite pas à gonfler les bibis pour faire trembler la concu, et tant pis pour ceux qui ne veulent pas s’enlever de devant. Moins en finesse et plus en agressivité, on voit que le gamin voulait à tout prix attirer l’attention des scouts NBA qui traversaient l’Atlantique pour venir l’observer. On note aussi un certain goût pour le sky hook bien que la forme ne soit pas très académique. C’est en tout cas grâce à tout ce matos que le Bosnian Beast a réussi à convaincre les Nuggets, qui ont ficelé un échange avec les Bulls le soir de la Draft pour récupérer le pivot et Gary Harris contre Doug McDermott et Anthony Randolph. Avec un peu de recul, on peut parler de coup de maître de la part de Denver même si Juju fait maintenant le bonheur de Portland depuis 2017.

Un peu de nostalgie avec cette vidéo certifiée 100% basket des Balkans sur le MVP des Finales du championnat de Croatie en 2014. Et même si les qualités offensives du bro de Damian Lillard sont bien mises en avant, il ne faudrait pas oublier non plus sa superbe vision à la passe et sa science du placement au rebond qui lui ont notamment permis d’enregistrer un five-by-five rarissime il y a quelques années.