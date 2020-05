Les highlights de Jusuf Nurkic en 2018-19 : la nostalgie est toujours de mise en Oregon

Jusuf Nurkic est le pivot qui nous a le plus manqué cette saison à la rédaction de TrashTalk, DeMarcus Cousins et Deandre Jordan ont eu leur mot à dire mais ça nous manquait de parler bosniaque. Comment ça il a joué Jordan, vous êtes sûrs ?

Une rivalité avec Nikola Jokic et avec tout le Colorado, des 24-23-7-5-5 sur la feuille de stats mais une jambe en équerre. Voilà les raisons qui font qu’il nous manque sacrément, le Jusuf. Avant sa terrible blessure, il progressait à une vitesse éclair et rappelons-le, il n’a que 25 ans. Ce gros babar, 2 mètres 13 pour 132 kilos quand-même, qui allie puissance et technique est en réalité un profil assez unique en NBA. Voilà d’autres raisons qui font qu’il nous manque, le Jusuf. Portland a un petit peu sombré cette saison, passant vite d’une finale de Conférence à une place en dehors des Playoffs, les Blazers ont clairement manqué de fluidité dans leu jeu et de passing-game cette saison et Hassan Whiteside a souvent été critiqué. Voila les ultimes raisons qui font qu’il nous manque le Jusuf, et ça commence à faire pas mal.

Cette compilation n’a presque aucune autre fonction que de rendre nostalgique. Alors si vous êtes fans de l’équipe de Terry Stotts vous pouvez carrément sortir les mouchoirs et… en faire ce que vous voulez, « cela ne nous regarde pas ».