Dernières updates sur la reprise NBA : les négociations continuent, ça commence à faire long là, non ?

Bon, en ce samedi matin, le week-end c’est bien sympa, mais nous on aimerait juste savoir quand le basket va reprendre. Alors petit café, petite tartine de confiture – aux fruits rouges sinon vous êtes juste bizarres – et on fait le bilan des dernières infos toutes fraîches sur la reprise NBA.

Dans cette attente insupportable de la reprise des matchs de basket US, il est clair que suivre Adrian Wojnarowski sur Twitter pour choper les dernières infos devient quasiment aussi important que les gestes barrières. Hier, notre insider d’ESPN préféré a publié une nouvelle série de tweets pour nous mettre au courant de l’état des discussions actuelles entre les hautes instances de la Ligue concernant la date de début de la saison 2020-21. Woj nous confirme ce que Malcolm Brogdon nous disait récemment : il y a deux camps. La NBA souhaiterait reprendre les matchs avant Noël, là où le syndicat des joueurs militerait pour ne recommencer qu’à la mi-janvier, pour le MLK Day du 18 janvier. Comme le rappelle le Woj, le désaccord entre les deux entités semble encore très important et il va falloir un peu de temps avant de connaître l’issue de ces négociations houleuses, puisque les deux cotés ont décidé de repousser la deadline de signature du CBA (Collective Bargaining Agreement) au 6 novembre prochain. La semaine s’annonce bien remplie.

ESPN Sources: For fourth time, NBA and NBPA agree to extend deadline to serve notice on terminating the Collective Bargaining Agreement. Extension goes to Nov. 6 now, which allows additional time for talks on CBA modifications. Discussions are ongoing this weekend. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 31, 2020

There’s still a gulf between NBA and NBPA on a start date for the 2020-2021 season, sources tell ESPN. NBA wants pre-Christmas; NBPA still preferring mid-January. Economic issues remain significant, including escrow withholding on player salaries w/ revenues down b/c of no fans. https://t.co/tX4dlyP1EE — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 31, 2020

The NBA wants a shortened 72-game season with the Dec. 22 start, but playing fewer games than that in a potential January start hasn’t been raised, sources said. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 31, 2020

Alors à quoi ressemblera la prochaine saison ? L’idée d’une campagne raccourcie à 72 matchs semble avoir fait son chemin et le scénario dans lequel on couperait la saison d’un bon tiers pour limiter chaque équipe à 50 rencontres n’a même pas été évoqué durant les discussions récentes. Or, avec seulement dix affrontements de moins par équipe, une reprise repoussée au mois de janvier pourrait mettre en péril la participation de certains joueurs aux prochains Jeux Olympiques. Un argument en plus pour Tonton Adam afin de commencer au plus vite pour ne pas trop décaler le calendrier traditionnel et ainsi reprendre les bonnes vieilles habitudes dès la saison 2021-22. Mais si le désaccord est aussi important, c’est aussi bien sûr en raison de l’impact économiques de ces décisions. Comme le rappelle Wojnarowski sur ESPN, la NBA pourrait perdre entre 500 millions et 1 milliard de dollars supplémentaires si la saison devait être amenée à débuter à la mi-janvier. Avec déjà 4 milliards de billets verts de pertes estimées pour la saison prochaine, s’ils pouvaient éviter de perdre un petit milliard en plus, ça ne serait pas de refus. Il s’agit aussi de prendre en compte la question des comptes séquestres pour la fixation du salary cap et l’évolution de la situation sanitaire actuelle, avec l’absence de fans, et vous obtenez un joli désordre qui justifie que les négociations soient un peu plus longues que prévues. Pendant que les négos font rage, la Ligue en a profité pour délivrer un mémo aux franchises, sur les entrainements d’intersaison. Les joueurs doivent être testés chaque jour pour la COVID-19 et doivent être négatifs pour participer aux séances d’entrainements. A période exceptionnelle, mesures exceptionnelles.

Dernières infos sur la reprise NBA sorties tout juste du four, attention c’est chaud. Les différents points se précisent petit à petit, plus que quelques jours encore et on pourra enfin mettre une petite croix sur notre calendrier de cuisine pour le lancement de la campagne 2020-21… ou 20

Source texte : Adrian Wojnarowski / ESPN