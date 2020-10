Le guide officiel du reconfinement avec TrashTalk : 32 activités pour vous occuper jusqu’au 1er décembre, on est ensemble

Quelle année, quelle que soit la fin de cette phrase. Si vous lisez ces lignes, c’est que vous êtes encore là, et mine de rien ça prend de plus en plus l’apparence d’un exploit. Clore 2020 de la bonne manière, c’est aussi faire le point sur les 10 mois précédents, dans les bons comme mauvais moments. Prenez un moment pour vous et revisitez le début d’année, le confinement partie 1, l’été, la reprise, ce nouveau break. Sans jugement défaitiste, juste prendre un

step back

et voir ces moments forts et se dire qu’après tout, vous avez passé ces étapes et êtes toujours là. Un petite auto-tape sur l’épaule, ça fait jamais de mal.