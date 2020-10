Officiel, Stan Van Gundy est le nouveau coach des Pelicans : on connaît celui qui doit transformer Zion en cyborg

S’il y a eu pas mal de mouvements sur le marché des coachs récemment, les Pelicans faisaient toujours partie des équipes sans entraîneur. On peut désormais les rayer de la liste, car ils ont trouvé leur homme fort : Stan Van Gundy.

C’est la breaking news du jour. Et l’info nous vient d’Adrian Wojnarowski et de son collègue d’ESPN Andrew Lopez. Le nouvel entraîneur des New Orleans Pelicans – l’une des équipes les plus prometteuses de la NBA – se nomme donc Stan Van Gundy, qui aurait signé un contrat de quatre ans selon The Athletic. On connaît désormais le mec qui coachera Zion Williamson, Brandon Ingram et Cie dans les années à venir. SVG revient ainsi dans une situation plutôt alléchante, lui qui n’a pas entraîné en NBA ces deux dernières saisons. Pour rappel, son dernier stop, c’était Detroit, où il a passé quatre ans en mélangeant à la fois le rôle de coach et celui de président des opérations basket. Démis de ses fonctions en mai 2018, Van Gundy est passé par la case commentateur entre-temps (tout en se créant un compte Twitter bien actif) mais il est désormais prêt à retrouver les bancs, tout en laissant les décisions basket à David Griffin, qui gère très bien ça pour les Pelicans. SVG succède à Alvin Gentry, qui a été jeté par-dessus bord après une bulle très décevante. Alors qu’elle visait une place en Playoffs, la jeune et talentueuse équipe de New Orleans n’a remporté que deux de ses huit matchs chez Mickey, pour terminer avec un bilan de 30 victoires pour 42 défaites et une 13è place à l’Ouest. Pas vraiment ce qui était prévu.

Pour Stan Van Gundy, l’objectif est clair : faire grandir les Pelicans pour qu’ils deviennent une équipe qui compte dans le Wild Wild West. Si l’on en croit Woj, les dirigeants de la franchise de Louisiane ont été séduits par sa capacité à véritablement « apprendre le jeu » à ses protégés, lui qui possède un joli petit parcours en NBA. Il est passé par Miami (2003-05), Orlando (2007-12) et donc Detroit (2014-18), des expériences qui peuvent être utiles dans sa prochaine mission. Avec huit participations en Playoffs durant sa carrière de head coach (ainsi qu’une Finale NBA en 2009 avec le Magic de Dwight Howard), disons que Van Gundy connaît le chemin. Autre aspect qui a fait la différence en sa faveur, son talent pour construire de bonnes équipes défensives partout où il passe. Et ça, c’est important pour les Pels. Car s’il y a du potentiel de ce côté-là du terrain à New Orleans, l’équipe de NOLA était loin d’être performante ces deux dernières saisons. 22è à l’efficacité défensive (112,0) et 27è au nombre de points encaissés (116,8) en 2018-19, 21è (111,8) et 27è (117,1) en 2019-20, voici des secteurs où il va falloir se bouger sérieusement pour espérer grimper dans la hiérarchie de l’Ouest. Pour David Griffin, Stan Van Gundy est donc l’homme de la situation, l’homme adapté pour aider cet effectif composé de beaucoup de jeunots prometteurs à franchir un cap. Dès la saison prochaine, SVG devra faire progresser les Pelicans en apportant notamment une meilleure structure sur le plan du jeu, New Orleans ayant terminé à la dernière place au nombre de turnovers par match en 2019-20 (15,9). Difficile de gagner régulièrement à l’Ouest comme ça, même si le talent est là.

Et un Van Gundy qui revient en NBA, un ! Peut-être que son frère Jeff va suivre en débarquant à Houston, mais Stan est lui officiellement de retour avec les Pelicans. Un joli challenge, du beau matos à disposition, ainsi qu’une petite dose de pression. Bref, tout ce qu’il recherchait.

Source texte : ESPN / The Athletic