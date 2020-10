LeBron James réagit à la vente de ses Rookie Cards : l’important ce ne sont pas les cartes, c’est ce que LeBron en fera

Au milieu de ses dixièmes Finales NBA en carrière, LeBron James a réagi avec humour à la vente récente de deux de ses Rookie Cards pour un montant total de 2,7 millions de dollars. Si vous voulez la valeur de celles de J.R. Smith, remplacez juste le mot « millions » par « milliards », c’est facile.

Il y a quelques semaines, on apprenait qu’une carte rookie du King avait été achetée aux enchères par Leore Avidar pour trois francs six sous : à peine 1,8 million de dollars. Ce montant était tout simplement le record pour une carte de collection d’un joueur de basket. Et bien nous sommes ravis de vous annoncer que récemment, une deuxième carte de BronBron a été acheté pour 900 000 dollars. On est désolés de ne pas en avoir parlé avant, on sait que beaucoup d’entre vous auraient sauté sur l’occasion de saisir cette belle affaire. Quoi qu’il en soit, les journalistes se sont donc empressés d’aller apprendre à l’intéressé que des investisseurs avaient acheté deux photos de lui sur un bout de carton – attention, ça doit être du beau carton – pour la somme de 2,7 millions de dollars. Et comme à son habitude, le LeBron James ne s’est pas empêché de répondre avec une blagounette :

LeBron on his rookie cards selling for $1.8 million and $900,000 – “I think that’s pretty cool. That’s the first thing. I didn’t hear those numbers much growing up. Second thing is I have 2 rookie cards of my own. So I’ll be good for a very, very long time.” (via @TomerAzarly) pic.twitter.com/emmwgmIyIx — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 1, 2020

« Je trouve ça cool. C’est la première chose à laquelle je pense en venant de là où je viens. Je n’ai pas eu l’habitude d’entendre de tels chiffres en grandissant. La deuxième chose c’est que j’ai encore deux cartes rookie en ma possession. Mon avenir est donc assuré pour très, très longtemps. Peu importe ce qu’il se passe, je suis en sécurité. »

Elevé dans la précarité par sa mère, dans l’Etat de l’Ohio, ça doit en effet faire tout drôle au Chosen One de penser qu’aujourd’hui, des acheteurs s’arrachent des cartes à son effigie pour des sommes à sept chiffres. Il n’est pas impossible également qu’une fois sa carrière terminée, on le voit se créer un compte « KingJames23 » pour aller faire un petit tour sur eBay. Quoi qu’il en soit, c’est aussi ce qu’on aime chez LeBron James. Alors qu’il est actuellement en pleine guerre contre son ancienne franchise, dans des Finales historiques qui le feraient rentrer encore plus dans la légende, il accepte de prendre cinq minutes avec nous pour parler de sa collection personnelle de cartes Panini. Quelle classe. Fin bon, on aimerait bien le coller dans notre petit cahier, mais il serait encore plus beau avec une quatrième bague sur les doigts, donc back to work, et rendez-vous mardi, pour le Game 4.

C’est toujours un plaisir de voir un BronBron souriant et blagueur. Mais en même temps si ça se trouve, le King a actuellement l’équivalent de trois millions de dollars collés sur son frigo avec des magnets obtenus dans les paquets de cordons bleu. Normal que ça le fasse sourire.

Source texte : NBA League Pass