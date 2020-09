Danuel House Jr. accusé de ne pas avoir respecté le protocole sanitaire : s’il est sanctionné, ça va tirer la gueule au Texas

C’est une nouvelle qui pourrait avoir des conséquences bien reloues pour les Rockets, Danuel House n’aurait pas respecté le protocole sanitaire dans la bulle et s’exposerait à des sanctions. Au cas où on l’aurait oublié, ça ne rigole toujours pas avec les mesures d’hygiène chez Mickey, et c’est pas parce qu’on a reproduit sa coupe de cheveux qu’on a le droit de faire ce qu’on veut, n’est-ce pas Danuel ?

Lors du Game 3 entre Lakers et Rockets, il y a une absence qui s’est faite ressentir du côté des hommes de Mike D’Antoni. Danuel House Jr. était listé out pour « raison personnelle », sans que l’on en sache plus. Adrian Wojnarowski et Tim MacMahon d’ESPN se sont penchés sur la question et il semblerait que DHJ n’ait pas respecté le protocole du campus. Si l’intéressé a tenu à nier toute violation des règles, la NBA a des doutes et serait en train de mener l’enquête tel ce bon vieux commissaire Maigret pour savoir si oui ou non il y a violation. Car si c’est confirmé, Monsieur Maison s’expose à une sanction bien problématique pour la suite de sa série contre les Lakers. En se fiant aux sanctions précédentes infligées à son coéquipier Bruno Caboclo et à Richaun Holmes des Kings, normalement c’est dix jours de quarantaine pour House. Il n’est donc pas certain que la Ligue le laisse jouer ce soir pour le Game 4 afin d’être sûre que qu’il soit clean sous tout rapport, ouch.

Ce serait un scénario bien pénible pour les Fusées car Danuel House Jr est un joueur très important de la rotation de MDA. Sixième homme avec 31 minutes jouées en moyenne sur ces Playoffs, il apporte sa défense, son hustle et ses gros tirs du parking. Le 3 and D parfait dont ont besoin James Harden et Russell Westbrook pour kick out dans le corner. Ses stats ? Elles arrivent tout de suite, 11,4 points, 5,8 rebonds et 0,9 interception en postseason, le tout à 43,5% au tir dont 35,6% à 3-points. Si les pourcentages pourraient être meilleurs, ses stats et son apport global restent très corrects et importants. Et attention, s’il doit passer dix jours en quarantaine sans pouvoir jouer, il va forcer Mike D’Antoni à faire quelque chose qu’il a horreur de faire, s’adapter. Wow, on en a déjà des frissons rien que d’y penser. Donner plus de minutes à Ben McLemore ? Raccourcir encore la rotation ? On ne sait pas encore ce que cela pourra engendrer, mais une chose est sûre, Houston aimerait bien garder son rôle player très utile sur les ailes pour le reste de la série.

Pour l’instant, la NBA n’a pas encore pris de décision et discute avec la NBPA pour trouver une solution. Quand on sait que les Lakers mènent 2-1 dans la série et que House tient un rôle important dans l’équipe, on se dit qu’il vaudrait quand même mieux pour les Texans qu’il n’ait rien à se reprocher.

Source texte : ESPN