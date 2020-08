Tyronn Lue en très bonne position pour retrouver un poste de head coach : l’assistant de LeBron devrait bientôt faire son grand retour

Alors que les Playoffs vont bientôt commencer en Floride, les rumeurs vont bon train concernant le banc de certaines franchises, qui seraient prêtes à changer de technicien en chef d’ici le début de la saison prochaine. Et qui serait le mieux placé aux yeux de plusieurs équipes pour prendre la charge ? Et bien c’est ce bon vieux Ty Lue, même s’il faut préciser qu’il n’emmène pas LeBron avec lui.

L’année prochaine devrait finalement marquer le grand retour de Tyronn Lue en tant que boss d’une équipe NBA (enfin « retour », on se comprend sachant qu’il a officieusement secondé LeBron à Cleveland). Démis de ses fonctions chez les Cavaliers au début de la saison 2018-19, l’homme s’est refait une santé en s’engageant cette saison comme assistant de Doc Rivers chez les Clippers. Néanmoins, c’est bien en solo et comme capitaine du navire que le champion 2016 souhaite continuer d’accomplir des choses dans la Grande Ligue. Ainsi, profitant d’une future intersaison qui pourrait être celle du changement sur les bancs d’un certain nombre de franchises, Ty Lue serait, selon Chris Mannix de Sports Illustrated, le nom qui se positionnerait en tête de liste de plusieurs équipes. La source ? Plusieurs dirigeants de différentes teams, donc ça s’annonce tout de même assez sérieux. Ça doit être la ligne « remonter un 3-1 face aux Warriors » du CV qui attire autant.

Parmi les équipes potentiellement intéressées pour s’offrir les services de Lue, on a les Nets qui, on vous l’annonçait hier, auraient bien prévu d’évaluer différentes options malgré le bon boulot effectué par Jacque Vaughn, ce dernier restant toutefois un vrai candidat. Le cast semble alors parfait : retrouvailles avec Kyrie Irving, équipe qui ne vise rien d’autre qu’une bague, tout ce qu’il faut en magasin derrière les deux superstars… Ce serait le top du top pour Tyronn. Chris Mannix de SI cite également les Pelicans comme possibilité, certaines rumeurs faisant état de la possible fin d’aventure prochaine d’Alvin Gentry à New Orleans après la reprise dégueulasse chez Mickey. Un effectif possédant un grand potentiel avec Zion Williamson en fer de lance, le fit est – sur le papier – également intéressant. Troisième option possible et surtout crédible, les Sixers, qui pourraient faire appel à un nouvel entraîneur si le groupe n’arrivait pas à passer un cap en Playoffs cette saison. Enfin, comme mentionné par notre ami Chris, Mike D’Antoni des Rockets se retrouve en fin de contrat, ce qui pourrait ouvrir une opportunité supplémentaire pour Ty.

Bon, d’un coach plutôt critiqué à la sortie de son expérience chez les Cavs pour son prétendu écrasement face à LeBron, Tyronn Lue est finalement redevenu quelqu’un sur qui certaines équipes veulent compter. Une bonne nouvelle pour un homme qui souhaiterait énormément prendre à nouveau les commandes d’un effectif en NBA.

Source texte : Sports Illustrated