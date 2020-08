Le meilleur coach de la bulle aura aussi droit à son trophée : bravo Alvin Gentry, la concu n’a rien pu faire

Après l’annonce pour les joueurs, il est cohérent que la NBA souhaite également récompenser les tacticiens chez Mickey avec un award pour le plus doué d’entre eux. Avec les perfs de certains au coaching, on se demande comment le prix peut leur échapper. Pourtant, il n’y aura qu’un seul lauréat.

Il est toujours plus dur de gagner des matchs sans un bon entraîneur, même si Tyronn Lue est l’exception qui confirme la règle. À Orlando, Nate McMillan a transformé T.J. Warren en LeBron James, Monty Williams a transcendé ses Suns pour être dans la course au play-in et Alvin Gentry a créé l’exploit de limiter Zion dans une fin de saison tendue dans laquelle les Pelicans avaient pourtant un des calendriers les plus favorables. Adam Silver va être déçu mais New Orleans ne participera pas à l’après-saison. Il n’avait peut-être pas prévenu le technicien des Pelecanidae qu’il fallait jouer la qualif. Enfin, peut-être que le masque l’a empêché de réfléchir correctement dans la gestion de son roster. Ceci étant dit, la NBA a donc décidé de récompenser le meilleur coach de Disney selon Shams Charania de The Athletic.

The NBA will also award a Coach of the Seeding Games. https://t.co/8Cf7SIOTbm — Shams Charania (@ShamsCharania) August 13, 2020

Beaucoup d’équipes ce sont distinguées et même si tout le monde est concentré sur la lutte à la frontière du Top 8 à l’Ouest, pas mal de têtes ont leur mot à dire quand il s’agit de désigner le meilleur cerveau sur cette fin de saison. Phoenix a beau être l’équipe surprise avec son invincibilité en cours (7-0), les Raptors et l’adaptation perpétuelle de Nick Nurse n’ont perdu qu’une rencontre contre les Celtics, ces derniers qui ne sont pas non plus à plaindre dans le cocon douillet construit par la Grande Ligue à Orlando avec un bilan de 5-2. Malgré tout, on a du mal à imaginer le trophée échapper à un des head coachs de l’Ouest qui se sera frayé un chemin jusqu’au play-in. Mis à part Memphis qui a vu son avance fondre comme Magnum au soleil dans la bulle, les Spurs de Pop – qui n’a raté les Playoffs que lors de sa première saison sur le banc de l’équipe il y a 153 ans -, les Suns de Monty ou les Blazers de Terry Stotts et son homme à tout à faire Lillard sont de beaux candidats pour le COB Award. Par contre, il va quand même falloir essayer de satisfaire tout le monde et d’en laisser pour les autres. Sachant que l’une de ces deux dernières franchises devrait déjà être récompensée avec le trophée de MVP de la bulle. On va voir si les journalistes présents sur place et qui auront la lourde tâche de voter vont se préoccuper de se détail ou pas.

Si pour le MVP la lutte est intense entre Devin Booker aka le prétendant de Kendall Jenner, Dame le furieux, Harden ou même T.J. Warren, chez les coachs le suspense est tout aussi intense. Après, Scott Brooks a quand même réussi à faire passer ses Wizards derrière une équipe du Delete Eight. La performance est de taille.

Source texte : ShamsCharania/The Athletic