Les Bucks assurent la première place à l’Est : vous pourrez trouver Giannis à la piscine la semaine prochaine

Après une belle victoire en mode remontada face au Heat hier soir, les Bucks ont officiellement sécurisé leur position de leader de la Conférence Est. Une bonne nouvelle pour tout le Wisconsin et surtout pour les joueurs de Milwaukee, qui vont certainement en profiter pour baisser un peu en intensité et recharger les batteries à une grosse semaine des Playoffs.

Allez, direction la piscine pour les rois de l’Est. Il fallait triompher du Heat pour s’offrir une petite semaine de vacances avant le début des choses sérieuses, et bien les gars de South Beach ont goûté la recette maison : prendre plus d’une vingtaines d’unités d’avance, puis se faire remonter pour finir à -14. Job rempli pour les Bucks donc, mais il reste quand même sept jours de régulière dans la bulle et quatre match pour les Daims. Logiquement, le staff devrait ménager son joueur tout droit sorti de la mythologie grecque, histoire qu’il soit bien frais au moment de foudroyer le malheureux groupe qui le croisera au premier tour de post-saison. Plus globalement, l’ensemble des titulaires de l’équipe devrait avoir droit de profiter un peu plus du Space Mountain, des toboggans et de la salle de jeu de Mickey, car pas question pour la franchise d’arriver autrement que prête à casser des tronches samedi prochain. Toutefois, il reste bien quatre parties de panier-balle à disputer, et on sait comment la NBA réagit quand ça envoie les jardiniers sur le terrain. Il faudra ainsi faire preuve de tactique pour ne pas cramer les stars tout en ne s’attirant pas le courroux d’Adam Silver.

Petite technique pour réussir à bien mixer ces deux idées ? Faire comme les Lakers par exemple, qui ont eux aussi verrouillé la tête de leur Conférence. Les Purple and Gold ont proposé un match… plutôt mou, contre le Thunder dans la nuit de mercredi à jeudi. Anthony Davis et LeBron James sur le terrain, bien sûr, avec un temps de jeu assez respectable, mais ça ressemblait plus à une petite promenade dominicale avec tata Nicole qu’à un match de basket côté californien. On vous le dit en mille, avec le calendrier de nos chers Bucks, ça devrait pas trop se fouler : Mavericks, Raptors, Washington, Memphis, Boulazac. Bon, pour la dernière équipe on plaisante mais l’idée est là, c’est vraiment un atterrissage en douceur pour les potes de Giannis. Peut-être que ça va montrer un peu les muscles contre les Dinos, toujours invaincus chez Minnie, mais ce serait sans doute la dernière sortie en mode compétitif de Milwaukee avant le début du vrai business.

Bon, il va falloir la jouer fine pour les hommes du Wisconsin. Essayer de maintenir en forme tout le monde sans cramer personne, et sans mettre en colère Adam et ses collègues de la direction. Une chose reste néanmoins sûre, c’est qu’on peut mettre nos réveils pour samedi, parce que dès que les Playoffs vont commencer, les Bucks n’auront qu’un seul objectif, aller au bout.

Source texte : NBA