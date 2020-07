Victor Oladipo devrait disputer le premier scrimmage face aux Blazers : bonne nouvelle à Indiana, un peu moins pour la concu

Nouveau rebondissement dans la série Victor Oladipo chez Mickey. Les dernières annonces sont plutôt bonnes puisque la mobylette des Pacers devrait être en selle pour le scrimmage de jeudi face aux Blazers. Finalement, c’est un autre All-Star qui devrait manquer à l’appel, Domantas Sabonis ne devrait pas prendre de risque et risque de rester sur le téco pour soigner une petite blessure au pied.

Le feuilleton Oladipo chez les Pacers devrait prendre fin dans les prochains jours. Attention, on ne parle pas de transfert mais bien de retour au jeu. Au premier épisode, Totor avait annoncé qu’il ne disputerait pas cette fin de saison. Puis, Vic a quand même fait le déplacement avec ses partenaires pour la Floride. Ensuite, il s’est entraîné avec le groupe avant d’affirmer qu’il pourrait être de retour. Le scénario plaît énormément aux socios des Pacers, plus que celui où ton franchise player se prend un vilain block en contre-attaque dans la dernière minute d’un match serré de Playoffs. Les fans d’Indiana savent très bien de quoi on parle (pour les autres rendez-vous ici). Avant de penser à la postseason, la formation de Nate McMillan a une fin de saison régulière à jouer. Et le retour sur les parquets commencera par trois matchs amicaux à disputer contre Portland, Dallas et San Antonio avant le début des choses sérieuses contre les Sixers le 1er août. A deux jours de ce décrassage géant, une seule question tourne en boucle dans la tête des anciens abonnés de la Bankers Life Fieldhouse qui vont devoir suivre cette fin de saison à la télé : avec ou sans Victor Oladipo ? La réponse est signée par le coach des Pacers et rapportée par ESPN.

« Je pense [qu’il sera présent pour les scrimmages, ndlr]. Il s’entraîne et il a l’air de se sentir bien. Notre premier match de préparation a lieu jeudi et nous verrons comment nos gars se sentent pour leur donner des minutes en conséquence. En ce moment, il n’y a aucune restriction. »

Pendant qu’un ancien All-Star retrouve les parquets, l’autre joueur étoilé d’Indiana va s’absenter quelques temps. Blessé au pied, Domantas Sabonis est forfait pour la rencontre face aux Blazers. Mais rien d’inquiétant pour l’intérieur lituanien alors que JaKarr Sampson et Goga Bitadze ont aussi quelques bobos à soigner selon Scott Agness.

Nate McMillan said several Pacers have been limited due to injuries: Domantas Sabonis (foot), JaKarr Sampson and Goga Bitadze. — Scott Agness (@ScottAgness) July 19, 2020

Pour voir les Pacers au complet, il va falloir s’armer d’un peu de patience. Au point où nous en sommes, on n’est plus vraiment à ça près. La bonne nouvelle du jour concerne quand même Vicky dont le compteur de matchs joués cette saison ne devrait finalement pas s’arrêter à 13 rencontres. Les superstitieux soufflent un bon coup et les fans avec eux. Il faudra bien compter sur la caution campagnarde de la NBA à Orlando. Une reprise en douceur est prévue et on espère que Totor sera chaud pour la reprise dans une dizaine de jours. Les Pacers ne sont pas venus jouer aux boules en Floride. La qualification en Playoffs est assurée et Indiana peut encore viser le Top 4 à l’Est. Le Heat, actuellement quatrième, n’a que deux petites victoires d’avance. Oladipo and co. resteront les poils à gratter pour cette reprise… Comme d’hab’ !

Victor Oladipo is back ! Trois petits matchs pour reprendre le rythme en douceur histoire de ne pas trop cramer le numéro 4 et ce sera l’heure de s’attaquer à un plus gros steak. Sans avantage du terrain et après une pause aussi longue, toutes les équipes peuvent rêver de titre à Orlando. Et à Indianapolis, on se dit sûrement que sur un malentendu ça pourrait marcher.

