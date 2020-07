En parallèle de la reprise de la NBA dans la bulle d’Orlando, l’une des priorités d’Adam Silver a bien été d’offrir, via un impressionnant nombre de caméras, des espaces d’expression pour les joueurs et des images exclusives de la vie chez Mickey. À la rédaction TrashTalk, on s’est donc imaginé une aventure en mode Secret Story au sein de la bulle. On vous prévient d’avance, c’est pas Kevin Durant qui gagne à la fin.

“Ici la voix, bienvenue à tous chez Mickey. Votre mission, si vous l’acceptez, sera d’aller au bout de cette saison. Mais le chemin sera long et difficile. Accrochez-vous la lutte risque d’être féroce. C’est tout… pour le moment.”

Le message finit à peine de résonner que la plupart des candidats sont déjà en train d’installer leurs affaires. Parmi le groupe de participants en provenance de Dallas, un blondinet à l’accent d’Europe de l’est, qui a certainement triché sur son âge pour participer au show. À la fin de la première journée, un message de la voix annonce d’ailleurs la disqualification d’un candidat en provenance de Brooklyn, Kevin Durant pour ne pas le nommer, au motif implacable que son secret est déjà découvert. L’homme avait en effet un second compte Twitter pour incendier ses ex-partenaires d’aventure des précédentes saisons. Il s’est donc cramé tout seul, nouvelle performance all-time pour le vainqueur de l’édition 2014.

Alors que l’activité a évidemment battu son plein dans la bulle, voici pour vous les temps forts des premiers jours dans le parc d’attraction des secrets.

12 juillet, 16h00 : les joueurs sont évidemment là pour jouer au basket, mais on profite des différents loisirs proposés… et ça chauffe notamment du côté de la piscine. Le candidat serbe Nikola Jokic a ainsi posé une méga bombe provoquant un logique tsunami. Résultat des courses ? Les cheveux de Kelly Olynyk sont trempé, sà moins qu’ils ne soient juste gras. Ce dernier est furax puisqu’il venait à peine de finir de lisser sa belle crinière. Des évènements qui auront une incidence certaine au moment du vote d’élimination.

13 juillet, 21h52 : rapprochement entre Luka Dončić et Boban Marjanovic, qui s’adonnent à des parties de pêche endiablées au coucher du soleil. Pour compléter les repas à base de papier mâché et de produit vaisselle de la production ? En tous cas, ça ne fait pas rire Tobias Harris qui voit d’un mauvais œil le fait qu’un jeune slovène lui pique son bestie des saisons précédentes.

15 juillet, 10h45 : la production se voit dans une situation délicate vis-à-vis du propriétaire des lieux. En effet, ce dernier réclame la caution après que l’un des candidats les plus prometteurs de l’émission, Zion Williamson, ait accidentellement brisé un panneau en envoyant un 720. Le jeune homme de 19 ans est déjà au centre de l’attention et pourrait devenir une cible des organisateurs eux-mêmes s’il venait à continuer de casser des trucs partout dans le parc.

20 juillet, 16h19 : les Lakers ont perdu Jared Dudley. “Le petit Jared est attendu au gymnase pour une session de balle aux prisonniers avec ses copains, je répète, le petit Jared est attendu par ses parents.” Bonne nouvelle, on l’a retrouvé dix minutes plus tard, dans les cuisines de l’hôtel en train de taper des cul-sec de graines de tournesol.

21 juillet, 20h33 : grosse fiesta dans la chambre d’Udonis Haslem. Le vétéran du Heat n’est toujours pas couché alors que le journal télévisé vient de se finir.

Au bout de deux semaines, tout le monde a désormais pris ses marques. Zion se détend en brisant des boules de pétanque avec ses dents. On espère que les joueurs auront récupérés des DJ sets endiablés organisés par la production, surtout Gérard et Jared, aperçus en train faire des courses de caddie de golf en pleine nuit.

30 juillet, 7h53 : Patrick Beverley est derrière la porte de la chambre de LeBron. Le meneur des Clippers ne compte pas lâcher le King d’une semelle, son secret est pour lui et lui seul.

30 juillet, 18h00 : à l’échauffement avant une partie de basketball, Zion place un énorme moulin à vent. Les candidats venus de Louisiane sont déterminés. Ils affrontent les représentants de l’Utah, et leur doyen Joe Ingles est aussi très motivé. Tentative de 360 pour l’Australien, qui ne va pas au delà de 90 degrés. Malheureusement, on parle de son genou.

Les nominés de la semaine sont les Wizards et les Nets. En même temps, les deux staffs ont récuré les chiottes avant d’arriver pour trouver assez de candidats à emmener en Floride et leurs secrets sont en bois. Place aux choses sérieuses.

4 août, 10h20 : premier cas de délation dans la bulle. Selon Joel Embiid, Carmelo Anthony aurait défoncé tout le stock de Brie de Meaux dans la nuit. Avertissement de la production, au prochain écart Melo sera nominé.

6 août, 22h30 : première réaction de Damian Lillard après avoir décimé les secrets de la moitié de l’effectif des Nuggets. “Un seul secret était trop peu pour me contenter, j’en ai tapé cinq d’un coup”. Dame Time est clairement en mission à Orlando pour emmener les Blazers au bout du show. Briseur de rêves la journée, rappeur au flow incisif le soir. Jamais à l’arrêt, toujours tranchant. Va falloir aller le chercher le sien, de secret.

10 août, 7h53 : une boîte avec les chicots de TJ Warren aurait été retrouvée devant la chambre de Nate McMillan.

10 août, 18h00 : la NBA annonce l’annulation de la rencontre de Trivial Pursuit Pacers-Heat du soir. T.J. Warren est toujours porté disparu.

Après un peu plus d’un mois dans la bulle, les organismes sont mis à rude épreuve. Le sac de riz des candidats est quasiment vide alors que la réunification approche. Les alliances se nouent, et on pourrait désormais assister à des trahisons au sein d’un même groupe de participants…

13 août, 18h07 : boum, choc pour toute la France. Le secret de Rudy Gobert est découvert, il était donc la source du foyer de Covid-19 à Cholet.

14 août, 21h38 : toujours aucun signe de vie de T.J. Dommage, nous n’auront pas le droit aux explications entre Jimmy et lui au sujet d’un différend personnel de longue date.

15 août : 8h37 : T.J. Warren est de retour et se la coule douce au bord de la piscine, pas de marque de coups ou de blessures. Les dents sont en place. Stratagème parfait d’un homme perclus par la peur.



Alors que la NBA et les 22 équipes de la bulle touchent un blé de fou grâce aux résultats exceptionnels de leur télé-réalité, les places restantes commencent à coûter de plus en plus cher. On se donne rendez-vous en décembre pour les moins aimés, et on souhaite une bonne fin de saison aux autres. Pendant ce temps, on apprend qu’une chaîne concurrente vient de lancer sa propre série “Cauchemar en franchise”. Premier épisode chez les Knicks.

17 août, 3h45 : pour certains, se retrouver dans la bulle d’Orlando n’est pas si simple. On a par exemple retrouvé Michael Beasley, la tête dans le gazon, sur l’une des pelouses jouxtant la résidence des Nets. T’inquiète Mimi c’est bientôt fini, Giannis & Co arrivent pour mettre fin à tes souffrances.

22 août, 12h00 : Al Horford se confie sur ses difficultés du moment. “Impossible de bien jouer, y’a pas Intervilles à la TV et forcément ça joue sur mon moral et donc sur ma capacité à griller les secrets”. Normal quand on sait qu’il a connu les débuts de l’émission en 1962 avec Guy Lux.

30 août : alors qu’il vient récemment d’obtenir son permis, Joel Embiid a conduit une petite voiturette pour emmener Tobias Harris, Ben Simmons & Co au gymnase pour faire un basket entre amis. Malheureusement, le pivot camerounais n’a pas trouvé la pédale de frein.

Les premiers jeux sont faits, et la liste des candidats encore en lice fond comme neige au soleil. Moins de deux mois nous séparent désormais du dénouement de cette aventure au croisement entre organisation douteuse et participants complètement tarés. On enchaîne avec les temps forts du mois de septembre, et ça ne va pas en s’arrangeant pour les survivants.

4 septembre : la décla du jour ? “Les Pelicans vont être champions et Lonzo MVP de la finale de l’émission”. Sauf que les Pels sont déjà éliminés, sauf que LaVar Ball n’était pas au courant, et pourtant c’est lui qui a balancé le secret de son fils : “Je pense secrètement que Michael Jordan est meilleur que mon père”.

7 septembre : le candidat serbe de Denver se sent un peu ballonné après trop de passages dans les cuisines de la maison. Les Voiliers de LA comprennent avant la fin que son secret était “Je suis fan des nuggets sans majuscule”. Coup dur pour les candidats du Colorado.

10 septembre, 15h08 : réveil difficile pour Gérard alors qu’il n’y a plus que huit groupes de participants en lice. “J’avais du mal à dormir, j’ai regardé Nestor Burma toute la nuit.”

10 septembre, 21h00 : mise hors compétition de James Harden et des Rockets : El Barbudo avait en effet dépassé le nombre de passages autorisé au buzzer des secrets : 27 tentatives, 0 réussite, ça commençait à peser sur le mental de l’équipe.

Fin de la septième semaine d’aventure. La concurrence de M6 et de Loft Story à Chicago avec les Hawks, les Pistons, les Warriors et les Knicks n’est qu’anecdotique et les téléspectateurs continuent de suivre les péripéties de nos ultimes aventuriers de la bulle.

16 septembre, 15h30 : Javale McGee se fait réveiller par le rire de Kawhi. La secousse a été captée jusqu’au studio de la TNT, provoquant une chute du Shaq en direct sur le plateau. Le Shaq va bien, le plateau, lui, est mort.

22 septembre, environ 23h30 : LeBron s’ennuie dans sa chambre. Le quadruple meilleur joueur de l’émission veut protéger son secret et les chances des Lakers en s’isolant.

24 septembre, 1h48 : Nick Nurse, booker des candidats de Toronto, reçoit un appel à une heure inhabituelle. C’est Drake. Formé à la science du jeu par Stephen A. Smith, le rappeur canadien donne quelques billes au conseiller des Raptors pour taffer sur la défense du secret du Greak Freak et son dispositif d’attaque, qui consiste à se pointer avec des yaourts à la grecque chez les autres candidats.

27 septembre : en parlant de Giannis, il a un feeling bizarre. « La saison reprend quand ? Un mois et demi de pré-saison, c’est trop long ! » Deux équipes éliminées, les candidats de Toronto ont certes emporté Kyle Korver avec eux, mais pas de quoi inquiéter outre-mesure les cerfs du Wisconsin.

30 septembre : JaVale est en plein sommeil. Il peut dormir sur ses deux oreilles, son secret “J’ai déjà gagné cette émission” n’est pas prêt d’être découvert.

Plus que 2 groupes de candidats en lice, et ils se font des misères pour savoir qui remportera l’émission : les Purple and Gold et les Cervidés (drôle de surnom). Quelle sera la grande équipe gagnante ? Affaire à suivre…

7 octobre : réveil compliqué pour les Lopez. Brook et Robin ont passé une mauvaise nuit. Résultat, les deux ont maté Dirty Dancing histoire d’aller mieux. Les images du porté ont malheureusement été censurées.

9 octobre, 18h16 : le secret de l’un des meilleurs candidats des Lakers, Anthony Davis, est découvert par Khris Middleton. Le grand homme de L.A. rêvait secrètement depuis l’enfance de se couper le sourcil. Quand on y repense c’était quand même très simple.



12 octobre : dernier prime de l’émission, les deux équipes sont à égalité. Les Lakers et les Bucks n’ont plus le droit qu’à un seul buzz, et c’est celui qui fera mouche en premier qui remportera le titre. Alors que le King démonte le gros bouton rouge d’un poing ravageur, une voix s’élève dans la salle : “Laisse-moi parler” annonce Gérard. LeBron s’exécute un peu déconcerté et donne la parole à son compère, le reste appartient à l’Histoire.

Au terme de l’aventure, le Bald Mamba et Gérard sont nommés vainqueurs de cette exceptionnelle saison 1 de NBA Story. Vivement la saison 2, on nous tease déjà la présence d’un ange anonyme tout droit venu du centre de formation de Cholet.

Idée et conception : Nicolas Vrignaud – Thomas Rodirguez – Baptiste Marin