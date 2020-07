C’est encore une fois le Shams qui nous a balancé cette info pour le moins WTF… La NBA a donc prévu des soirées DJ dans différentes résidences de la bulle, pour permettre à ses joueurs de se prendre un bon moment de pause et de penser à autre chose qu’au basket le temps d’une soirée. On en connaît qui ne vont pas se pointer à l’heure à l’entraînement le lendemain.

Effroyable nouvelle pour les Lakers qui cherchent, depuis ce tweet du Shams, à couper le contrat de J.R. Smith. Une belle annonce en revanche pour les Dallas Mavericks, qui s’étaient déjà entraînés à enflammer le dancefloor depuis leurs chambres d’hôtel. Plus sérieusement, cette information assez insolite survient alors que la NBA a également annoncé dernièrement la mise en route d’une partie des attractions de Mickey en soirée. Adam Silver veut donc assurer un maximum d’activités extra-basket pour que les différentes équipes puissent décompresser et prendre le temps de partager des moments entre elles autrement que pendant les sessions d’entraînement et les matchs. Attention à ne pas trop décompresser quand même, la ligue n’a pas prévu d’éthylotests. Ainsi, on pourrait très bien retrouver Gérard et Jared Dudley en train de faire du wheeling en caddie de golf à 3h30 du matin devant la résidence des Clippers.

Live DJ sets poolside for players on NBA’s Disney campus for the first weekend, 9 p.m. to 12 a.m.:

– DJ Nasty at Gran Destino/Corondao Springs

– DJ Jay R at Grand Floridian

– DJ ET at Yacht Club

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 11, 2020