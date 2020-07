NBA Top 100 All-Time des membres de l’équipe TrashTalk : places 42 – 41 – 40

Pour cette saison 2019-20, TrashTalk va vous servir du lourd chaque lundi. Une vidéo dédiée au Top 100 all-time, mais aussi un reveal du classement de chaque membre de l’équipe ! L’occasion de débattre encore plus, de comparer, de se rentrer dans la gueule et tout ça pendant un an. Aujourd’hui ? Place aux joueurs 42, 41 et 40.

Non, désolé pour ceux qui débarquent depuis avant-hier, TrashTalk ce ne sont pas uniquement deux boloss assis sur des poufs afin de parler de basket entre deux pintes. Pour faire tourner une machine aussi chouette, il faut toute une équipe de passionnés. Et quand t’as toute une équipe de passionnés de NBA, beh forcément, ça donne des classements… bien variés ! Ainsi, pour ce Top 100 all-time dédié aux joueurs qui ont posé un orteil dans notre Ligue préférée, les lumières suivantes de notre génération auront la possibilité de s’exprimer dans le tableau ci-dessous.

David Carroz

Benoît Carlier

Alexandre Martin

Julien Pottier

Nicolas Meichel

Bastien Fontanieu

L’objectif reste le même, faire en sorte que vous participiez à ce Top 100 all-time ! S’exprimer tous ensemble, en équipe, c’est aussi l’occasion de nous dévoiler sur la scène, quitte à prendre des risques. Alors comme ça, untel a mis tel joueur à telle place ? Et lui alors, tu l’as vu avec son gros blasphème ? Oui, c’est l’heure de poser sa brouette. Mais c’est beaucoup plus drôle à plusieurs, et il y a de bonnes chances pour que cela crée le débat. Voici donc, sans plus attendre, les joueurs aux places 42, 41 et 40, pour les membres de l’équipe de TrashTalk !

PLACE David Carroz Alexandre Martin Nicolas Meichel Benoît Carlier Julien Pottier Bastien Fontanieu 100 Latrell Sprewell Penny Hardaway Mitch Richmond Amar’e Stoudemire Kyrie Irving Giannis Antetokounmpo 99 Damian Lillard Anthony Davis Billy Cunningham Dwight Howard Shawn Kemp Ben Wallace 98 Shawn Kemp Walt Bellamy Kyrie Irving Penny Hardaway Chauncey Billups Billy Cunningham 97 Blake Griffin Artis Gilmore Sidney Moncrief Mitch Richmond Gail Goodrich Alonzo Mourning 96 Kevin Johnson Dan Issel Dan Issel Jamaal Wilkes Dwight Howard Gail Goodrich 95 Marc Gasol Dave DeBusschere Giannis Antetokounmpo Paul Westphal Dave Bing Walt Bellamy 94 Klay Thompson Alonzo Mourning Dikembe Mutombo Damian Lillard Artis Gilmore Jamaal Wilkes 93 Kyrie Irving Gail Goodrich Chris Webber Klay Thompson Penny Hardaway Sidney Moncrief 92 Grant Hill Dave Bing Klay Thompson Dan Issel Alonzo Mourning Damian Lillard 91 Giannis Antetokounmpo Grant Hill Chris Bosh Manu Ginobili Jerry Lucas Spencer Haywood 90 Chauncey Billups Klay Thompson Alonzo Mourning Alonzo Mourning Damian Lillard Artis Gilmore 89 Dwight Howard Billy Cunningham Gail Goodrich Pau Gasol Billy Cunningham Lenny Wilkens 88 Chris Webber Giannis Antetokounmpo Bernard King Tracy McGrady Klay Thompson Klay Thompson 87 Alex English Ben Wallace Chris Mullin Alex English Dikembe Mutombo Dave Bing 86 Dikembe Mutombo Lenny Wilkens Grant Hill Chris Webber Ben Wallace Dikembe Mutombo 85 Anthony Davis Dennis Johnson Pete Maravich Anthony Davis Walt Bellamy Chris Webber 84 Tony Parker Dikembe Mutombo Dave Bing Reggie Miller Alex English Dennis Johnson 83 Tom Heinsohn Chris Mullin Bob Lanier Artis Gilmore Carmelo Anthony Dwight Howard 82 Dave Bing Chris Bosh Anthony Davis Carmelo Anthony Robert Horry Grant Hill 81 Carmelo Anthony Pete Mavarich Tracy McGrady Robert Horry Dennis Johnson Bernard King 80 Chris Mullin Tracy McGrady Manu Ginobili Walt Bellamy Earl Monroe Adrian Dantley 79 Joe Dumars Mitch Richmond Dwight Howard Grant Hill Pete Maravich Earl Monroe 78 Ben Wallace Bernard King Lenny Wilkens Giannis Antetokounmpo Mitch Richmond Chris Bosh 77 Artis Gilmore Dwight Howard Nate Thurmond Ray Allen Grant Hill Mitch Richmond 76 Adrian Dantley Adrian Dantley Adrian Dantley Paul Arizin Manu Ginobili Dennis Rodman 75 Billy Cunningham Chris Webber Alex English Dolph Schayes Giannis Antetokounmpo Carmelo Anthony 74 David Thompson Earl Monroe Carmelo Anthony Jerry Lucas Chris Webber Bob Lanier 73 Alonzo Mourning Carmelo Anthony Vince Carter Dikembe Mutombo Paul Arizin Pete Maravich 72 Rasheed Wallace Bob Lanier Earl Monroe Sam Jones Tracy McGrady Nate Thurmond 71 Dennis Johnson Alex English Dennis Johnson Joe Dumars Anthony Davis Tracy McGrady 70 Chris Bosh Jerry Lucas Robert Parish Dave DeBusschere Chris Bosh Jerry Lucas 69 Kawhi Leonard Paul Arizin Walt Bellamy Hal Greer Dolph Schayes Chris Mullin 68 Dennis Rodman Dolph Schayes Bill Sharman Bob Lanier Nate Thurmond Alex English 67 Pau Gasol Nate Thurmond Dave DeBusschere Chris Paul Chris Mullin Robert Parish 66 Paul Pierce Dennis Rodman Jerry Lucas Dennis Johnson Joe Dumars Dolph Schayes 65 Bob Lanier Hal Greer Tony Parker Bernard King Bob Lanier Joe Dumars 64 Bob McAdoo Robert Parish Dennis Rodman Lenny Wilkens Hal Greer Hal Greer 63 Dolph Shayes Joe Dumars Joe Dumars Vince Carter Nate Archibald Nate Archibald 62 Vince Carter Manu Ginobili Hal Greer Tony Parker Bob McAdoo Paul Arizin 61 Sam Jones Tony Parker Paul Arizin James Worthy Tony Parker Tony Parker 60 Nate Thurmond Bob McAdoo Nate Archibald Billy Cunningham Sam Jones Sam Jones 59 Pete Maravich Vince Carter Sam Jones Dennis Rodman Chris Paul Vince Carter 58 Reggie Miller Nate Archibald Pau Gasol Robert Parish Pau Gasol Bob McAdoo 57 Ray Allen Wes Unseld Dolph Schayes David Thompson Reggie Miller Bill Walton 56 James Harden Sam Jones Wes Unseld Connie Hawkins Bill Walton Wes Unseld 55 Bob Pettit Reggie Miller Bill Walton Pete Maravich Ray Allen Walt Frazier 54 Robert Parish James Worthy Artis Gilmore Dave Cowens Robert Parish Ray Allen 53 Jerry Lucas Chris Paul Gary Payton Bill Walton Dave Cowens James Worthy 52 Dave Cowens Pau Gasol Walt Frazier Nate Archibald James Worthy Reggie Miller 51 Earl Monroe Ray Allen Chris Paul Nate Thurmond Steve Nash Manu Ginobili 50 Bill Walton Bill Walton Reggie Miller George Gervin Vince Carter Chris Paul 49 Kevin McHale Kawhi Leonard Paul Pierce Gary Payton Dennis Rodman Kevin McHale 48 Bernard King Dominique Wilkins Dominique Wilkins Walt Frazier Wes Unseld Dave Cowens 47 Nate Archibald Walt Frazier Ray Allen Russell Westbrook Clyde Drexler Pau Gasol 46 Chris Paul Kevin McHale Clyde Drexler Steve Nash Kevin McHale Steve Nash 45 Clyde Drexler George Gervin George Gervin Earl Monroe George Gervin Elvin Hayes 44 James Worthy Dave Cowens Dave Cowens James Harden Bob Cousy Dominique Wilkins 43 George Gervin Clyde Drexler Kevin McHale Patrick Ewing Paul Pierce George Gervin 42 Wes Unseld Steve Nash Steve Nash Wes Unseld Walt Frazier Clyde Drexler 41 Dominique Wilkins Russell Westbrook James Harden Kawhi Leonard James Harden Kawhi Leonard 40 George Mikan James Harden Russell Westbrook Willis Reed George Mikan Paul Pierce

Alors, d’accord ou pas d’accord sur ces places ? Qui avez-vous mis dans votre Top 100 all-time ? Sortez vos plus belles punchlines et artillez l’équipe, le prochain rendez-vous c’est dans une semaine avec 3 nouveaux joueurs dévoilés !