Dans une conférence de presse qui s’est déroulée dernièrement, la star des Clippers s’est déclarée au top de sa forme pour la reprise à Orlando. Pour rappel, après une chirurgie au niveau de l’épaule l’été dernier, le compère de Kawhi Leonard avait raté les onze premiers matchs de régulière et subi un programme de rééducation assez costaud. L’arrêt temporaire de la Grande Ligue lui a donc permis de bien se soigner et de revenir à 100%. Tant mieux, on en connaît un du côté de l’Oregon qui aurait fait la tronche si t’étais pas venu…

Bien déter pour reprendre à Orlando le Paulo. Face aux journalistes, PG13 s’est réjoui de son état de forme pour le redémarrage de la NBA. Une situation qu’il attribue à l’arrêt des matchs, qui a permis à son épaule de bien récupérer d’une opération survenue en juin dernier. Malgré tout, on parle quand même d’un mec qui pose 21 points, 5,7 rebonds et 3,9 passes de moyenne cette saison, donc ça ne l’empêchait pas de faire du sale régulièrement. On imagine alors ce que ça pourrait donner lorsque la bête sera en possession de tous ses moyens. En effet, même avec des statistiques plus qu’intéressantes, l’ailier des Clippers s’est dit gêné par le processus de rééducation dont il a fait l’objet, qui demandait beaucoup d’attention. Il vante aussi les bienfaits de la coupure pour l’ensemble de son équipe.

« Pendant la totalité de la saison, jusqu’au mois dernier, j’avais toujours un programme de rééducation de l’épaule à suivre, pour bien l’échauffer. Je dépensais beaucoup d’énergie pour cette rééducation avant même de fouler le terrain. Maintenant, je me sens en pleine forme. À l’échelle de l’équipe, le confinement nous a permis de prendre le temps qu’il fallait pour bien se soigner. Nous avions des gars en difficulté d’un point de vue physique, harcelés par les blessures. Le temps de pause nous a donc de soigner tout ça et de revenir à 100%. »

C’est Doc Rivers qui se frotte les mains à la lecture de ces lignes. Toujours dérangé par des absences dans son effectif, le coach des Clips va enfin disposer d’un effectif au complet paré à démonter tout le monde, particulièrement les équipes jouant en jaune et violet. Toujours est-il qu’il pourra désormais compter sur un Paul George de gala, prêt à défendre sur n’importe qui, même sur Damian Lillard.

Avec un Paul George et plus globalement une équipe de nouveau en possession de tous ses moyens, les Clippers devraient faire encore plus flipper qu’avant. Maintenant faut se bouger les gars, on veut se mettre en slip sur une finale de conférence Lakers-Clippers. Enfin si Portland ne passe pas par là avant…

Source texte : NBCSports