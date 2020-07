Mike Woodson rejoint la liste des prétendants au banc des Knicks : les meilleures blagues sont les plus courtes… sauf à New York

Non, nous ne sommes pas le 1er avril et Mike Woodson s’est bel et bien entretenu avec les Knicks pour causer poste de head coach ce vendredi. Au début, on pourrait se demander pourquoi un chanteur de R&B voudrait postuler là-bas et puis on réalise vite qu’on a confondu avec Matt Houston…

Petite piqûre de rappel, Mike Woodson était le coach de la dernière bonne équipe des Knicks, entre 2011 et 2014. Pour les plus jeunes, oui… New York a déjà fait quelques passages en Playoffs. Ça commence à remonter, mais c’est arrivé. Cela fait déjà sept ans qu’on ne voit plus les couleurs orange et bleu en post-saison. Ce bon vieux Mikey nous a fait rêver au Madison avant de se faire chambrer par les fans très tolérants des Knickerbockers. Pas très rancuniers et encore heureux, les Knicks envisagent donc de lui laisser une nouvelle chance d’après le New York Daily News alors que ce dernier se la coulait douce en tant qu’assistant de Doc Rivers chez les Clippers depuis son expérience dans la Mecque du basketball.

The Knicks are interviewing Mike Woodson today for their coaching position, according to sources. — Stefan Bondy (@SBondyNYDN) July 10, 2020

« Les Knicks vont s’entretenir avec Mike Woodson aujourd’hui [hier, ndlr] pour le poste de head coach selon des sources. »

Après 109 victoires et 79 défaites sur le banc des new-yorkais, une demi-finale de Conférence et l’explosion réussie de Landry Fields Linsanity, Phil Jackson débarquait en 2014 pour dessiner des triangles et jeter ce pauvre Woodson. Vous connaissez sûrement la suite des événements, des choix de draft parfois bons (lol), un entêtement à vouloir imposer ses idées coûte que coûte et hop… plus de Zen Master non plus. Celle là, il ne l’avait pas volé. Un des meilleurs coachs de l’Histoire, voire le meilleur pour beaucoup avec un vieillard homme au nez rouge qui traîne du côté de San Antonio, mais un Président de la trempe de Gar Forman ces dernières années. Entre Thibodeau, Jason Kidd, Ime Udoka, Mike Brown, l’ancienne infirmière des Pistons, le boulanger des Wolves, Mike Woodson et quelques autres, le choix est vite fait pour les supporters mais il semblerait que ce fameux boulanger ne soit plus disponible sur le marché malheureusement. Après une carrière honorable en tant que joueur, des bons résultats en tant qu’assistant mais aussi en tant que coach, Woody (pour les intimes) peut proposer ses services à l’organisation des Knicks sans problème. A-t-il vraiment envie de se manger une ribambelle d’injures pour des pataquès ? Apparemment un peu sado le Mike pour leur suggérer son projet.

Le coach qui arrivera à faire jouer Kevin Knox II au basket, à trouver une cohérence basketballistque à une franchise dans le flou total, existe-t-il..? Non, mais les castings continuent. Hello, and good morning New York, if you are blond and you have a big big envie de vous foutre en l’air, it interests me !

Source texte : New York Daily News