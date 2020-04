Andre Drummond devrait activer sa player option : rester un an de plus à Cleveland, ça ne se refuse pas

Contrairement à ce qu’on pouvait attendre, Andre Drummond devrait activer sa player option pour s’installer un peu plus durablement dans la raquette de la Rocket Mortgage FieldHouse. Cleveland, c’est un peu la destination touristique à la mode. Alors un an de vacances en plus, ça ne se refuse pas.

Alors qu’il a débarqué dans l’Ohio contre Brandon Knight et John Henson, on se doit de rappeler le blasphème, pour une pige que l’on imaginait de moins de six mois, Andre Drummond ne devrait pas refaire ses bagages cet été. Celui qui n’a pour l’instant joué que huit matchs dans la franchise de LeBron James Dan Gilbert pour des moyennes statistiques tout à fait honorables de plus de 17 points et 11 rebonds a apparemment apprécié son séjour dans sa nouvelle équipe, au point de vouloir le prolonger selon Chris Fedor de Cleveland.com. Les possibles raisons de cette décision sont multiples, avec la crise sanitaire, les franchises NBA perdent énormément d’argent et le cap devrait probablement être plutôt bas cet été, les équipes n’auront donc pas beaucoup de ressources et les propositions de gros contrats seront rares. Au contraire, à l’été 2021, la Free Agency sera remplie de gros poissons et de ce fait, beaucoup d’équipes se sont préparées afin d’avoir de la marge et donc de pouvoir proposer des contrats à neuf chiffres. De ce fait, Dédé se dit sûrement qu’il est plus raisonnable de repartir pour une année à plus de 28 millions de dollars et de miser sur lui-même afin de toucher le pactole l’été prochain. Une autre chose qui doit sûrement appuyer sa décision, c’est la marchandise contre laquelle il a été échangé, qui prouve d’une certaine manière qu’il n’a pas une côte très élevée sur le marché et qu’il ne touchera donc sûrement pas ses 28 millions par saison s’il décide de re-signer un nouveau contrat.

Mais ce n’est pas la seule nouvelle que l’on apprend du côté de l’Ohio. En plus de probablement conserver le pivot titulaire de l’équipe, ils devraient également garder l’ailier-fort de ce cinq majeur. Toujours selon l’insider des Cavs, le front office verrait maintenant Kevin Love comme une pièce importante de l’effectif et ne voudrait certainement pas le brader. Seule une belle combinaison de joueurs et de picks pourrait faire réfléchir Koby Altman et son équipe, autant dire qu’avec encore trois ans de contrat à 90 patates, l’ancien joueur des Timberwolves ne devrait pas faire ses bagages sous peu. Nous sommes peut-être un petit peu trop optimistes mais on se dit que si ça prend bien avec le nouveau coach JB Bickerstaff, un starting five composé de Collin Sexton, Kevin Porter Jr., Cedi Osman, Kevin Love et Andre Drummond avec des pièces telles que Darius Garland, Dylan Windler ou encore Larry Nance Jr. sur le banc, ça peut-être une équipe surprise de la saison prochaine en NBA et ça sera au moins une équipe très excitante à suivre. Mais quid alors de Tristan Thompson, lui qui arrive en fin de contrat cet été. Re-signera t’il dans sa franchise de toujours si Drummond squatte la peinture ? Rien n’est moins sûr, or ce départ pourrait faire très mal au vestiaire, lui qui est dans cette franchise depuis neuf ans. L’amant de Khloé Kardashian et d’à peu près toutes les femmes de l’Ohio a toujours un impact incroyable lorsqu’il rentre sur le terrain, il est le leader mental des Cavaliers et nul doute que beaucoup d’équipes vont venir toquer à sa porte cet été. Sans doute la fin d’un chapitre en somme.

C’était un petit peu inespéré, mais Cleveland devrait bien retrouver ses deux intérieurs All-Stars la saison prochaine. Est-ce que le pire bilan de l’Est possède le meilleur secteur intérieur de la Conférence ? Cette question parait folle sur le papier mais elle peut, avec du recul, réellement se poser.

