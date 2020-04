Les athlètes se mobilisent pour le personnel médical : 1, 2, 3, ensemble contre le coronavirus

En cette période de crise sanitaire, les initiatives se succèdent pour combattre au mieux la pandémie de COVID-19. Et cette semaine justement, de nombreux sportifs se sont mobilisés pour récolter des fonds à travers différentes actions, de la vente aux enchères en passant par le streaming, pour soutenir le personnel médical en première ligne. Quand le sport collectif respecte sa devise principale : 1, 2, 3, ensemble.

Si vous voulez récupérer une paire de chaussures dédicacée par Sekou Doumbouya, c’est maintenant ou jamais. Car oui, le Frenchie des Pistons a décidé de rejoindre la vente aux enchères signée adidas en compagnie d’autres basketteurs sponso, comme Thomas Heurtel, Céline Dumerc et Endi Miyem. L’initiative, intitulée « Athlètes et solidaires » est née sous l’impulsion notamment du gardien de l’Équipe de France de handball Vincent Gérard, et a pour objectif de soutenir la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France grâce aux fonds collectés à travers la vente de produits appartenant aux athlètes, et dédicacés par ces derniers. D’ailleurs, selon nos sources, le short de Thomas Heurtel lors du France – Espagne du Mondial 2014 et encore marqué par les cojones du bonhomme pourrait valoir un demi-milliard d’euros, et on serait sur le coup.

Blague à part, on salue évidemment cette belle initiative qui permettra de soutenir le milieu hospitalier français dans sa lutte contre la crise du COVID-19, pour des actions telles que l’achat de matériel médical de première urgence (pousse-seringue, respirateurs…), l’accompagnement des soignants dans leur quotidien (livraison de milliers de repas), ainsi que celui des patients et leur famille (distribution de tablettes numériques dans les hôpitaux et les EHPAD). Pour info, la vente aux enchères – organisée en collaboration avec la maison de ventes Drouot Estimations – a commencé jeudi dernier et est actuellement en cours, et ce jusqu’au dimanche 12 avril. Si vous voulez vous faire plaiz tout en faisant une bonne action, c’est donc par ici que ça se passe.

VOUS ÊTES AU TOP ! 👏 Grâce à vous la barre des 10 000€ de dons est validée et ça c’est grâce à vous. Merci ! Un grand merci également à @Doigby, @Gotaga et @xSqueeZie 🙏 Le #GRIZI24H n’est pas terminé. Rejoignez-nous 👉 https://t.co/ZBbZG8eDAw pic.twitter.com/jfWtFOVRc0 — Grizi Esport 🐧 (@GriziEsport) April 10, 2020



Chez les footeux, on a également Antoine Griezmann qui a géré sa propre initiative via son équipe d’e-sport Grizi Esport, donc via du streaming en direct. Quelques 10 000€ de dons récoltés pour la Croix Rouge, un geste suivi par de nombreux autres sportifs. Plus tôt dans la semaine, c’est Cyril Dumoulin, muraille de l’Équipe de France de handball, qui utilisait ses réseaux sociaux pour lancer une vente aux enchères solidaire. Sur son site, on peut notamment y trouver des maillots de Nicolas Batum et d’autres perles venant de collègues du monde du sport tricolore.

Bien évidemment, ces trois initiatives sont sorties d’un grand lot, et qui fait plaisir à voir. Nombreuses sont les actions menées, que ce soit dans le cadre du sport comme dans d’autres, pour aider le personnel médical au combat en ce moment. Si vous avez donc envie d’aider, vous savez quoi faire : restez chez vous, bordel, et faites des dons ce week-end !