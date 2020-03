NBA Review 2019-20 – le Orlando Magic ! Apéro TrashTalk

Chose promise, chose due. La saison NBA historiquement raccourcie (peut-être même déjà terminée) et la France entrant au 17 mars dans une période assez étrange de son histoire, il fallait donc pour TrashTalk trouver un moyen de refaire sourire un peu la communauté, de lui donner un peu à manger. Bim, bam, boum, voici donc les… 30 reviews en 30 jours, petite sœur de la série préférée de ta série préférée et qui vous fera passer un chouïa le temps du 17 mars au 15 avril. Et comme le confinement l’impose ? On fait ça par Skype, tout simplement.

On était logiquement optimiste à Orlando après une saison 2018-19 terminée en Playoffs pour la première fois depuis un bail. On oublie l’élimination cafe aux Raptors hein, et les objectifs étaient donc revus à la hausse, notamment grâce à un roster qui n’avait pas bougé durant l’été. Au final ? C’était pas trop mal mais c’était pas non plus bien fou. C’est satisfaisant sans être dingue, bref on s’est compris. Evan Fournier, Nikola Vucevic et Terrence Ross ont fait le taf, Aaron Gordon tâtonne encore un peu, Markelle Fultz a enfin rejoué – et bien – au basket, Jonathan Isaac a commencé très fort avant de se blesser, Mo Bamba a commencé doucement et a fini fort, et on devra en tout cas se poser la question très vite de savoir si ce groupe peut, en l’état, viser plus qu’une belle quatre ou cinquième place à l’Est, et encore on est sympa.

Allez, vous connaissez la chanson et ça bouge pas : on s’installe avec binouzes et cacahuètes si vous avez réussi à en trouver chez Carrefour, et nous on expérimente sans plus attendre notre nouveau mode de fonctionnement : l’apéro… à distance.