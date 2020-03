TrashTalk Fantasy League – la review du Magic : ça monte pour Evan, ça descend pour Niko, sûrement pour ça que le Magic stagne

Saison en suspens, saison terminée ou même saison de la reproduction ne sais-je, toujours est-il qu’à l’heure actuelle la NBA a appuyé sur le bouton pause et c’est une bonne partie de notre vie qui bégaie avec cette drôle de période. L’occasion de se pencher franchise par franchise sur ce qu’il s’est fait de mieux et de pire cette saison en… TTFL, mais si, vous savez, ce jeu du diable qui conditionne vos journées depuis maintenant quatre ans.

Un duo de leaders amis pour la vie, un jeune homme en pleine ascension mais freiné par un genou récalcitrant et un autre de moins en mois jeune et qui peine à passer le level up, ou encore un n°1 de Draft qui met enfin le nez à la fenêtre. Il y avait du bon et du beaucoup moins bon cette saison à Orlando, avec quelques grosses affaires à faire en TTFL mais également de la bonne grosse carotte sponsorisée Dunk Contest.



# Nikola Vucevic – Moyenne TTFL de la saison : 33,4 points



On le savait, les performances de la saison passée rimaient en partie avec le fait… que le loulou était en année de contrat. On ne dit pas que les mecs se bougent uniquement quand ils le veulent hein, mais on dit juste qu’inconsciemment… on s’est compris. Quasiment 40 pions de moyenne en 2018-19, cinq de moins cette année mais pour ceux qui avaient ciblé les bonnes match-ups Niko a encore régalé. Ce fut juste un tout petit peu moins souvent que la saison dernière mais ne faisons pas la fine bouche, le pivot du Magic fait encore partie des valeurs sûres en TTFL.

# Evan Fournier – Moyenne TTFL de la saison : 23,8 points



Au contraire de son BFFL, Evan a sacrément step-up cette saison. Cinq points TTFL de plus pour Vavane après ce nouvel exercice mais toujours cette difficulté à devenir un vrai joueur de Fantasy à cause de goodies trop peu présents. Du bon Vavane c’est du 28/3/3 et ça va donc rarement tutoyer les étoiles en termes statistiques. On imagine que la calvoche la plus famous de Charenton s’en contrefout pas mal mais ce qu’on aime en TTFL c’est les gros triples-doubles, on y peut rien et si ça ne vous va pas on vous laisse attaquer une partie de Scrabble.

# Jonathan Isaac – Moyenne TTFL de la saison : 22,4 points



Le début de saison était idyllique. Jojo était partout, un peu en attaque et beaucoup en défense. On tient peut-être le prochain joueur NBA à poser un five by five et si les joueurs de TTFL ont pour la plupart attendu quelques semaines avant de se rendre compte de la bonne affaire… il était déjà trop tard au moment de penser à le mettre dans nos decks. Genou qui vrille, saison foutue, on se retrouve à l’automne pour claquer du bon gros top pick.

# La carotte maison

Depuis le temps qu’on le dit… on va finir par ne plus le dire, par ne plus y croire. Oui Aaron Gordon est un incroyable athlète, oui il est capable de rentrer ses tirs, oui c’est un excellent défenseur quand il le veut bien, mais le fait est que cette saison 2019-20 est une déception de plus à mettre sur son CV. Les moyennes ont chuté, on note quelques coups de chaud mais encore beaucoup trop de courants d’air, et si AG est sur la blacklist de Dwyane Wade, il en sera bientôt de même pour la communauté TTFL.



