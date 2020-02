Kelly Oubre Jr. puni sur le banc : louper le train des Playoffs oui, mais un bus non

Encore une saison galère pour les Suns, aucune surprise. Malgré ça, une petite satisfaction dans l’Arizona : Kelly Oubre Jr. Mais l’ancien joueur des Wizards a loupé le bus de l’équipe et a été sanctionné en commençant la rencontre suivante sur le banc. Monty Williams ne rigole pas.

Cette info pourrait sonner comme une blague tant la franchise de l’Arizona nous y a habitué ces derniers temps. Mais cette fois-ci, pas de Monty Python pour nous faire rire, c’est plutôt Monty Williams qui impose sa loi. Comme sous-entendu par de nombreux insiders avant le match contre les Lakers, Kelly Oubre Jr. ne faisait pas partie du cinq majeur pour la première fois de l’année à cause d’un retard pour prendre le bus de l’équipe. L’information a été confirmée par le joueur lui-même au micro de Gina Mizell de The Athletic.

Oubre on not starting b/c missed team bus: « Coach had to do what he had to do, in order to kind of keep the discipline going. That’s not something that we pride ourselves on. I always try to be on time. I’ll just take it on the chin & learn from it & not allow it to happen again »

