Preview de la soirée NBA : 9 matchs de prévus, soit le nombre de jours qui nous séparent de la St-Valentin

Neuf matchs, dix-huit équipes et 90 joueurs qui vont débuter les matchs ce soir. Vous l’aurez compris, y’a de quoi se faire plaisir pour les fans de maths et les autres. De la grosse team, des derniers de la classe, chacun en aura pour son argent. Donc on perd pas de temps et on voit tout de suite ce qui nous attend pour cette douce et longue nuit.

On commence à 1 heure du matin avec un choc au sommet, les Suns qui se déplacent chez Eminem à Detroit. Pas le plus plaisant des matchs on vous l’accorde. Un bilan de 20 victoires et 30 défaites pour Phoenix, c’est guère mieux que la franchise de Motor City qui affiche 18 victoires pour 34 défaites. Pourquoi regarder ce match ? Parce que c’est de la NBA. Parce qu’on veut voir notre Sekou national se la mettre contre notre chouchou Elie Okobo avant de les voir évoluer ensemble peut-être plus vite qu’on ne croit. Parce qu’on veut savoir si ces deux équipes, avec leur retard de cinq matchs sur la huitième place, sont capables de se replacer dans la course aux Playoffs. Et enfin, pour voir si Andre Drummond a rasé ses poils sur les épaules. Vous saisissez mieux maintenant ? Rendez vous donc à 1h pour le tip-off de ce match immanquable à la Little Caesars Arena. Sauf qu’au bout d’une demi-heure, tu te rends compte que les mecs de TrashTalk t’ont vendu de la merde et que t’as qu’une envie maintenant, c’est d’aller te pieuter. Popopo malheureux(se) reste là ! Tu peux te faire un multiplex à partir d’1h30 avec trois matchs : Vavane et son Magic contre les Celtics, les Warriors de D-Lo (s’il est encore là) contre les Nets de Spencer Dinwiddie et enfin Toto Oladipo, accompagné de ses Pacers, qui ira dire bonjour aux Dinos de Toronto. C’est autre chose que tes Dijon – Toulouse et Angers – Nîmes du samedi soir hein ?! Pour rester sérieux, match très important pour les Nets et le Magic pour éviter la place du con et le sweep dès le premier tour des Playoffs. En parlant de Playoffs, y’en aura une petite odeur du côté de la ScotiaBank Arena ce soir. Les deux équipes proposent une campagne de saison régulière efficace, Nurse vient d’être élu coach du mois et sa team est toujours sur une série de 11 matchs sans défaite. Autrement dit, gros test ce soir pour le fiston Sabonis face à la bande à Siakam.

Après avoir vu encore au bout de trente minutes à 2h du mat que les Raptors bouffent les fermiers de l’Indiana et filent vers leur douzième victoire easy, que le Magic ne doit sa huitième place qu’à la tristesse de la Conférence Est, et que Speedy fait passer les Warriors pour des fantassins sans épée, c’est décidé tu jettes l’éponge. Mais c’est là que les matchs commencent dans l’autre moitié du pays. Et quoi de mieux qu’un bon duel entre Atlanta et Minnesota de derrière les fagots qui sent la Draft pour se remettre dedans ? Ce sera l’occasion de voir Trae Young faire son échauffement avant son gros week-end de All-Star alors que Evan Turner n’aura qu’à louper le bus retour pour valider officiellement son arrivée chez les Wolves après le trade de la nuit dernière. La Chesapeake Energy Arena accueillera quant à elle Cleveland pour un match qui n’en sera sans doute pas un. Le Thunder est en place, accroché solidement à sa septième place et peut espérer gratter quelques spots de plus car en regardant de plus près, ils ne sont qu’à deux matchs et demi du Jazz et de l’avantage du terrain au premier tour des Playoffs. Intercalés entre ces deux franchises, Houston et Dallas n’ont que deux et un match d’écart. Autrement dit, ils doivent apercevoir dans leur rétro le bus d’Oklahoma magnifiquement drivé par SGA, Dennis Schröder et Chris Paul.

Justement, on reste dans le Texas ! À 2h30, t’as tes yeux qui commencent à faire du développé-couché pour lutter contre la fatigue mais pas de panique, Ja Morant sera là pour te réveiller. Ses Grizzlies et leur coach du mois iront faire un tour à Dallas pour se mesurer à la licorne et essayer de s’éloigner le plus possible de Portland et San Antonio au classement. Match intéressant entre deux équipes flashy qui prônent un jeu spectaculaire et qui sont les darlings de la NBA en ce moment. Dommage que le génie slovène ne soit pas là pour participer à la fête mais un match pop-corn à n’en pas douter ! Trente minutes plus tard à 3h du matin et ton pot de pop-corn défoncé par tes soins, te voilà aussi rapide que Nikola Jokic. Mais ça tombe bien dis donc, tu pourras voir ton reflet à la TV car le Serbe et Denver enchaînent un back-to-back des familles contre le Jazz. À voir s’il aura encore le même rythme qu’hier soir après la masterclass concoctée par lui et ses potos du Colorado pour éteindre l’incendie Damian Lillard. Mais quelque chose nous dit que ce ne sera pas le même type de match ce soir et que le Joker et sa troupe de clowns auront plus de mal pour suivre le tempo des hommes de Quin Snyder. Cependant, si le blagueur est encore bien dans ses pompes et dans son short XXXL, Gobzilla pourrait bien croiser un premier King Kong à la EnergySolutions Arena.

La digestion du pop-corn effectuée, il est 4h du tam, te voilà chaud comme la braise pour kiffer le meilleur match de la nuit entre Miami et les Clippers. Jimmy Buckets d’un côté, Paul George et Kawhi Leonard de l’autre (accompagné bien évidemment de ses escort girls). Avec ce duel t’as moyen de finir ta soirée en feu d’artifice. Le deuxième de l’Ouest contre le quatrième de l’Est, Rivers contre Spoelstra, West contre Riley, Kelly Olynyk contre Jean-Michel Vert… Bref t’as compris, c’est immanquable et bien malin(gne) celui ou celle qui peut donner un favori logique sur cette confrontation. Le Heat vient de tabasser les Sixers à domicile avec plus de trente points d’écart et les Clippers ont eux joué un mauvais tour de rodéo pour le début du road-trip des Spurs. Les deux équipes sont en forme et en bonne santé (Herro et Leonard sont affichés en day-to-day mais ont joué le dernier match), tout est donc réuni pour se poser pépouze devant le NBA League Pass.

En conclusion c’est une soirée riche en émotions qui nous attend ce soir, il nous reste plus qu’à patienter, préparer les réserves pour la nuit, taper nuit blanche au calme devant les performances collectives des uns et des autres et bien évidemment assurer la journée de cours/boulot/chômage/retraite derrière. Car seuls les vrais assument les lendemains.