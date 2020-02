Transfert XXL : analyse du trade entre Rockets, Wolves, Hawks et Nuggets ! Apéro TrashTalk

Il y avait beau avoir des matchs la nuit dernière, ça n’intéressait pas grand-monde comparé à la nouvelle Woj Bomb lâchée un peu après 6 heures du matin. Un trade géant à quatre équipes qui remélange les cartes à quelques heures de la trade deadline. On sort le microscope et on décortique tout ça ensemble.

Si vous aussi vous aimez débattre et prendre l’apéro, c’est ICI qu’il faut vous abonner !

On s’en doutait un peu, un premier Apéro avait d’ailleurs déjà été tourné hier, les choses ne pouvaient pas rester en l’état. Chaque année, la trade deadline est l’occasion pour des contenders au titre de se renforcer avant d’aborder le sprint final ou pour d’autres de se donner un peu de flexibilité en prévision du marché à venir. Hier, on a un peu eu droit à tous les cas de figure en même temps et dans un seul et même échange. Les Rockets, les Nuggets, les Hawks et les Wolves sont ainsi tombés d’accord dans ce qui a dû être un Skype épique pour faire bouger près de douze joueurs d’un coup. Les compagnies aériennes se frottent les mains, c’est bon pour le business mais qu’est-ce que ça donne côté parquet ? Il fallait bien qu’on en parle vite… avant que ça ne bouge de nouveau dans les prochaines 24 heures.

Cacahuètes, binouze et canapé, on se pose et on en parle. Pour la suite on ne change pas une équipe qui gagne : on donne son avis, on fait tourner, et on se retrouve jeudi soir pour l’émission spéciale NBA Trade Deadline en direct sur la chaîne YouTube de TrashTalk.



Source image : montage pour TrashTalk by Léonce Barbezieux