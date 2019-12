TALES FROM THE LEAGUE – THE BANANA BOAT REUNION (2018)

Aujourd’hui, c’est Noël. Et le jour de Noël, on distribue des cadeaux aux gens qu’on aime. Voici donc, pour vous, le tout nouveau concept 100% made in TrashTalk : « Tales from the League« , un monde parallèle et créé de toute pièce, qui raconte en vidéo les coulisses des grandes histoires de la NBA… sous forme de pixels ! Dans ce 1er épisode, le rendez-vous est pris avec le Banana Boat Crew, le 1er juillet 2018…

L’idée est simple, farfelue, et diablement excitante. Et si on reprenait les plus grands moments de l’histoire de la NBA, pour en raconter les coulisses à notre façon ? Lorsqu’on aime un sport, et qu’on vit les plus incroyables aventures, il nous arrive de vouloir nous glisser dans la peau d’une petite souris. Être invisible, mais tout de même là, quand de grands événements historiques prennent place. C’est plus qu’une envie, c’est un désir ardent. Et ce feu intérieur, nous avons voulu le satisfaire… avec la patte TrashTalk. De l’humour donc, des références au passé et au futur, et une touche de réalité qui rend la chose la plus authentique possible.

______________________________

Dans ce 1er épisode ? LeBron retrouve ses amis du Banana Boat Crew le 1er juillet 2018, au départ d’une Free Agency qui va s’annoncer légendaire… En effet, comme on le sait depuis, Chris Paul va braquer les Rockets, Dwyane Wade va bientôt prendre sa retraite, Carmelo Anthony va se faire bazarder par OKC et LeBron James va emmener ses talents vers Los Angeles. Mais que s’est-il réellement passé dans l’ombre de la Ligue ce soir-là…? Quelles ont été les conversations entre les 4 membres du Banana Boat Crew ? Qu’est-ce qui a mené à un tel été, et les conséquences que l’on connaît aujourd’hui ? Tant de questions auxquelles vous trouverez des réponses (ou pas du tout…) dans cet épisode de « Tales from the League« .

Ce projet, c’est aussi un caillou jeté dans la sphère mondiale du basket. Avec une production léchée signée Léonce Barbezieux et les voix anglaises de Bastien Fontanieu, TrashTalk veut proposer un contenu qui dépasse les frontières de l’Hexagone et rassemble les fans de la NBA dans le monde entier. Pourquoi rire seulement entre francophones, quand on partage la même passion autour du globe ? Plus on est de fous, plus on rit, c’est bien cela que l’on dit. Et pourquoi ne pas se lancer en anglais, quand on sait que nos héros parlent cette langue H24 ? Ainsi, pour la communauté TrashTalk et les fans de basket en France qui nous suivent ou nous découvrent, les sous-titres ont été intégrés dans la vidéo YouTube pour permettre de tout comprendre. Et pour ceux qui ne parlent pas forcément la langue de Molière ? Et bien enjoy, comme dirait l’autre.

Voilà pour ce premier épisode de « Tales from the League – The Banana Boat Reunion » ! Bien évidemment, si vous souhaitez nous faire un joli cadeau en retour pour Noël, on peut vous demander ceci : votre avis ! Critiques, remarques, commentaires, suggestions, tout ce qui vous passe par la tête est le bienvenu. On se retrouve bientôt, pour de nouvelles histoires racontées dans les coulisses de la NBA…