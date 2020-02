200€ à gagner avec un pari sur des Suns qui gagnent grâce à Devin Booker énervé

Aujourd’hui, c’est #MercrediPanzani ! Et vous le savez, cette soirée est toujours spéciale en NBA avec beaucoup de rencontres et de nombreuses opportunités pour tous les parieurs, débutants, amateurs éclairés ou #Hexperts (attention à ne pas oublier le H). Du coup, on sort son nez fin (ou creux), on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

01h00 : Pistons (2,15) – Suns (1,74)

01h30 : Celtics (1,33) – Magic (3,25)

01h30 : Nets (2,26) – Warriors (3,70)

01h30 : Raptors (1,40) – Pacers (3,05)

02h00 : Wolves (1,49) – Hawks (2,72)

02h00 : Thunder (1,087 – Cavaliers (8,15)

02h30 : Mavericks (1,52) – Grizzlies (2,62)

03h00 : Jazz (1,20) – Nuggets (4,60)

04h00 : Clippers (1,35) – Heat (3,15)

Le pari principal du jour

Devin Booker va marquer au moins 25 points ET les Suns vont gagner à Detroit (2,00) : troisième match d’affilée en déplacement pour les Suns qui viennent de perdre à Milwaukee (ça arrive) et à Brooklyn (en jouant assez lamentablement). Devin Booker – qui a été snobé lors des récentes sélections pour le All-Star Game – n’était pas du tout dedans face aux Nets (11 points à 3/15 au tir). Pour autant, sur les 10 derniers matchs, il a marque 25 points ou plus à 8 reprises. Booker est un scoreur élite, capable de faire souffrir n’importe quelle défense. En sortie d’un match raté, on peut penser qu’il voudra tout de suite repartir sur des niveaux de performance bien supérieurs. Il aura entre 15 et 20 tirs et si ça tombe un peu dans les filets, les 25 points devraient être atteints. Quant à la victoire des Suns… Ils sont favoris, ils ont besoin de ce succès et peuvent aussi espérer que certains membres clé des Pistons (Drummond, Rose ou Kennard) ait plus la tête à un éventuel trade à venir dans les 24 heures qu’à la rencontre.

Une autre cote tentante

Kristaps Porzingis va faire une performance Points/Rebonds à au moins 36,5 (1,80) : en l’absence de Luka Doncic, le Letton a montré qu’il était capable d’apporter au magnifique collectif des Mavs le scoring et la présence intérieure nécessaire pour continuer de gagner des matchs et se maintenir dans les meilleures équipes de l’Ouest. Porzingod est chaud. Il sort de deux matchs à 35 et 38 points avec à chaque fois 12 rebonds. Il va être sollicité en attaque, il va avoir du temps de jeu et peut vraiment être compliqué à gérer pour la défense des Grizzlies.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).