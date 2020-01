Pascal Siakam et Damian Lillard joueurs de la semaine : il faudrait alerter les scientifiques sur la montée de température dans l’Oregon

Hier soir, comme chaque lundi, la NBA dévoilait les noms de ceux qui ont dominé les sept jours précédents. Pour la dernière semaine complète de janvier, les deux joueurs qui ont remporté le lot ont encore été bien chauds. Il s’agit de Pascal Siakam et de Damian Lillard.

Allez, on démarre par la Conférence Est. C’est du côté du Canada cette semaine que le titre de joueur de la semaine a été adressé. C’est bien entendu Pascal Siakam qui rafle la mise, succédant à Ben Simmons. Ça commence à compléter une bête de semaine. Aucune défaite, officiellement starter du prochain All-Star Game, et Player of the Week. Le Camerounais sait se mettre bien. Il a tourné à 23,5 points, 9 rebonds, 2,5 assists et un 47,3% bien propre au tir pour permettre à son équipe de s’attribuer la seconde place de sa Conférence. Au passage, Spicy P a réalisé un bête de match face aux Sixers, histoire de conserver la série d’invincibilité qui commençait à prendre du volume. Les Raptors sont dorénavant à sept wins de suite, une performance qu’ils avaient déjà produit en début de saison. Une victoire ce soir face aux Hawks et les potes de Pascalou pourront atteindre leur season-high. On a hâte de voir si celui qui porte le numéro 43 fêtera ça comme son ancien coéquipier, Kawhi Leonard. C’est-à-dire à base de load management et une soirée bien organisée. Qui est le Lou Williams de l’équipe canadienne d’ailleurs ?

Cependant, de l’autre côté du pays on a eu énorme Damian Lillard. On a recensé des montées de chaleur extraordinaires à Portland. C’est en toute logique que Dame choppe sa récompense de joueur de la semaine de l’Ouest. Pourquoi ? Oh trois fois rien, c’est juste qu’il a porté son équipe qui galère pour prendre deux victoires la semaine passée en foutant au minimum 47 points sur la truffe de son adversaire. Accrochez-vous parce qu’en moyenne ça donne 52,7 puntos, 7,3 rebonds, 9,3 assists et 1 interception. Ah au fait, il y a un record de franchise établit avec 61 points sur les Warriors. Le meneur a carrément mis ses coéquipiers dans son sac à dos. Visiblement il a l’air sacrément bien confortable. C’est le premier trophée de POW pour D.O.L.L.A. cette saison. S’il veut participer à la postseason il devra continuer sur ce chemin. En revanche, il faudra que ses coéquipiers l’aident en ce sens et prennent aussi le relais surtout face aux concurrents directs. La seule défaite des sept derniers jours est survenue face aux Mavs, ce qui n’est pas bon pour les affaires. On suivra ça cette semaine parce les Blazers vont jouer contre les Rockets, les Lakers et le Jazz. En effet, du lourd. On va voir si ça sort encore des 50 points de moyenne et au moins deux wins.

Bon, on s’occupe de prévenir les scientifiques pour les températures indécentes dans l’Ouest du pays. Pour votre part, mettez des lunettes de protection pour regarder le feu qui prend dans la défense adverse. C’est pas bon pour les yeux.

