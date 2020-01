Preview de la soirée NBA : the show must go on, c’est ça aussi la Mamba Mentality

Depuis quarante-huit heures, le monde du basket est en deuil. Pour certains, il est encore difficile de passer à autre chose et tout semble aller au ralenti. Mais ce soir, huit nouveaux matchs seront au programme en NBA. Une Grande Ligue ne s’est d’ailleurs jamais arrêtée de jouer malgré cette tragique nouvelle qui nous est parvenue dimanche soir. Show must go on comme ils disent chez l’Oncle Sam et notre petit doigt nous dit que Kobe aurait adoré ça !

Et si c’était ça finalement, la meilleure façon de rendre hommage au Black Mamba ? Jouer et continuer à le faire jusqu’à ce que le corps et la tête disent stop et même plus. C’est ce qu’il faisait encore tous les jours malgré la retraite. Un réveil très matinal, un petit workout avant d’emmener ses enfants à l’école et de partir au bureau dans sa nouvelle vie de businessman. Il est encore un peu trop tôt pour certains, qui n’ont même plus la flamme pour aller au playground ou pour regarder un peu de basket. Kyrie Irving et Chris Paul ont notamment refusé de disputer le premier match de leur équipe suite à la terrible annonce. Mais les joueurs et les franchises ont eu une magnifique réponse en improvisant tous ces hommages avant chaque rencontre et il sera encore temps de réfléchir au meilleur moyen d’honorer Kobe lors des prochains jours. Car ce soir, il faut rechausser les sneakers et tenter de se dépasser pour devenir une meilleure version de soi-même. C’est ce que se disait le petit Bryant chaque matin en se levant en Italie puis pendant sa carrière. C’est uniquement en travaillant que l’on peut espérer s’améliorer, encore et toujours, pour aller au-delà de son propre plafond. Cette nuit, il y aura donc seize équipes sur le pont soit près de 200 joueurs susceptibles de battre leur career-high et d’aider à faire gagner leur groupe. Ici, nous serons devant les matchs en essayant de nous enthousiasmer à nouveau devant les exploits de nos idoles.

A part les Lakers et les Clippers dont la rencontre a été décalée pour des raisons évidentes, il y aura donc du beau monde sur les parquets la nuit prochaine à partir d’une heure du matin. On commencera tout doux avec un duel de cancres entre les Knicks et les Hornets tout juste de retour de Paname ainsi qu’un débat assez déséquilibré en perspective entre les derniers finalistes NBA et ceux qui s’y croyaient déjà en 2020. On parle bien sûr des Sixers. Philadelphie, où une jolie cérémonie devrait aussi se dérouler en mémoire de celui qui est né là-bas il y a un peu plus de 41 ans. On fera ensuite un bref arrêt à Cleveland pour suivre la suite des aventures de Zion Williamson incroyablement régulier depuis ses débuts en pro. En voilà encore un qui aurait pu prétendre sauter la case NCAA à une autre époque. Puis, dans le même temps les Raptors accueilleront Atlanta en espérant en prendre un peu moins que 81 par Trae Young. Le choc de la soirée aura lieu à partir de 2 heures en Floride où le Heat tentera de conserver son avance sur les meilleurs ennemis de Kobe Bryant durant sa carrière, les Celtics, dans la Conférence Est. A l’Ouest aussi, ça joue avec un Memphis – Denver qui promet entre deux équipes playoffables. Et puis, on évoquait tout à l’heure le retour de Charlotte à la maison. Ce sera aussi le cas de Milwaukee alors qu’on n’a toujours pas entendu un mot de la part du MVP qui a suspendu tous ses réseaux sociaux dimanche soir. Bon courage aux Wizards qui risquent de se voir opposés à un Greek Freak en mission pour rendre hommage à son mentor à sa manière sur le parquet. Enfin, les Mavericks qui ont retiré le numéro 24 suite à la décision de Mark Cuban reviendront à domicile où une cérémonie pourrait aussi être organisée en cette occasion. Dallas s’accroche dans le Top 5 même si l’avantage du terrain au premier tour semble peu à peu s’éloigner. Ce sont les Suns qui se déplaceront dans le Texas dans un match a priori très porté vers l’attaque.

Vous voici au parfum de cette nouvelle soirée NBA forcément encore un peu spéciale. On se prépare à faire la transition tout doucement, parce qu’en fin de compte chaque beau panier, chaque geste défensif bien exécuté est un honneur rendu à Kobe et au sport qu’il aimait par-dessus tout. Allez, café. Même si on n’en aura peut-être pas besoin pour une fois.