Derrick Rose priorité des Lakers et des Sixers : qui va récupérer le dragster des Pistons avant la trade deadline ?

Auteur d’une excellente saison chez les Pistons, Derrick Rose attire du monde. Rien d’illogique ou de surprenant là-dedans, cependant les dernières infos pourraient changer le dossier du meneur : selon Chris Haynes de chez Yahoo Sports, Derrick serait dans le viseur principal des Lakers et des Sixers.

On attendait que les rumeurs tombent, et elles n’ont pas tardé. Celles et ceux qui lisent TrashTalk de manière régulière se souviennent qu’il y a deux semaines, nous vous parlions de la forte possibilité de voir Derrick squatter les discussions de la planète basket en étant sur un potentiel départ. Avant de rentrer en détail dans ces dernières nouvelles, reprenons point par point les différents éléments du dossier. Après une saison synonyme de résurrection avec les Wolves l’an dernier, Rose retournait pas loin de sa région natale en signant chez les Pistons. L’occasion pour lui d’avoir un spot de booster en sortie de banc, et aider Detroit à retourner en Playoffs avec un pur 6ème homme. Mais ça, c’était pendant l’été. L’automne va complètement changer la donne pour le meneur et sa nouvelle franchise, les Pistons enchaînant les blessures, les défaites et des premières rumeurs de transferts concernant Andre Drummond. Réalisant ce soudain virage à prendre en pleine saison, le management du Michigan va commencer à passer quelques coups de fil pour nettoyer l’effectif et offrir aux plus jeunes la possibilité de se développer. Pas de Blake Griffin sur les terrains, Drummond attendu à l’aéroport avant la trade deadline du 6 février 2020, tout ce qu’on attendait c’était de voir ce qu’il se passerait pour Dédé. Et bien si le joueur a lui été très clair et propre dans sa comm, en laissant son jeu parler pour lui (18,3 points et 5,9 passes de moyenne en 26 minutes de jeu), les jours sont passés et les équipes intéressées par les services du MVP de 2011 ont été de plus en plus nombreux. Comment ne pas vouloir intégrer un joueur aussi expérimenté et en forme, quand lui veut certainement avoir un rôle dans une équipe compétitive et les Pistons souhaitent prendre une nouvelle direction ? Au rapport, Chris Haynes a donc informé la planète basket que deux équipes sortaient du lot en ce moment : les Lakers et les Sixers.

Pas de surprise non plus de ce point de vue, les teams de Los Angeles et Philadelphie ont un objectif en tête, jouer les Finales NBA 2020. Deuxième point commun, le besoin d’avoir un créateur sérieux en sortie de banc, qui puisse offrir encore plus d’options en attaque quand les défenses se resserrent au printemps. Mais la nouvelle info que l’on avait pas forcément auparavant est la suivante : Rose aurait été voir les hauts-placés de sa franchise pour leur faire comprendre que, vu les blessures dans son effectif, il pouvait obtenir un rôle plus important, donc plus de temps de jeu. Encore une fois, l’intéressé n’a pas demandé de transfert, il est en pleine forme et offre de belles performances chez les Pistons tous les soirs. Mais dans quel but ? Derrick n’a plus 21 ans et souhaite certainement découvrir les joies des finales, ce dont plusieurs contenders ont bien conscience. Il faudra donc surveiller de très près ce qui va se passer dans les deux prochaines semaines, avec des offres qui seront de mieux en mieux formulées auprès du management de Detroit, qui sait ce qu’il possède et D-Rose. La bonne nouvelle, c’est que le meneur possède un contrat léger (7 millions cette saison, pareil la prochaine), il est donc aisément transférable. Mais de la même manière que ce qui a été évoqué concernant Drummond, les Pistons ne lâcheront pas tant qu’ils n’obtiennent pas de pick de Draft et/ou de jeune joueur talentueux à intégrer dans le nouveau projet de Dwane Casey. Les Sixers, Lakers, et d’autres franchises souhaitant récupérer Derrick vont devoir mettre en place des propositions suffisamment solides pour que Detroit lâche le guidon et transfère son meneur. Il ne serait d’ailleurs pas étonnant, en ce sens, de voir Rose être tradé avant son pivot velu, et tout cela avant le 6 février prochain.

Qui veut récupérer Derrick Rose ? Le joueur, qui a été blessé et oublié pendant si longtemps, est en grande forme. Voilà le genre de joueur qui, intégré dans une équipe compétitive et en sortie de banc, pourrait faire une grosse différence en Playoffs. Mesdames et messieurs, alignez vos offres auprès des Pistons, l’horloge tourne.

