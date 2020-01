Preview Rockets – Lakers : les Fusées ont du mal à décoller en ce moment, est-ce que la venue du King va les booster ?

Avec 11 matchs au programme dont le premier dès 21h30, le fan NBA a droit à un joli menu en ce samedi 18 janvier. Et puis surtout, il y a un bon gros choc de l’Ouest à l’affiche, avec les Rockets qui reçoivent les Lakers à 2h30 du matin. Ça méritait bien une petite preview.

Ça ne va pas très fort du côté texan en ce moment. En effet, les hommes de Mike D’Antoni sont bien en galère. Trois défaites lors de leurs quatre dernières sorties, c’est pas beau. Une défense qui ne tient pas la route, une adresse en berne, un collectif qui tousse, un manque global d’intensité et même un James Harden dans le dur. Voilà les choses qu’on peut pointer du doigt aujourd’hui pour expliquer la mauvaise passe des Rockets, qui connaissent aussi quelques bobos (Clint Capela, P.J. Tucker, absences de Russell Westbrook et Eric Gordon lors de certains back-to-backs). Et en plus, les Fusées n’ont pas perdu contre les adversaires les plus redoutables de leur programme de fin janvier, qui est globalement assez costaud. Houston a perdu à Oklahoma City, puis à Memphis et ensuite contre Portland à la maison. On sait que le Thunder et les Grizzlies font partie des équipes kiffantes de la saison et que les Blazers ne sont pas faciles à jouer malgré leur bilan négatif, mais les Rockets sont censés faire partie des favoris de l’Ouest non ? Aujourd’hui, ils sont loin d’évoluer au niveau attendu, et l’équipe a même organisé une réunion d’urgence après la défaite bien crade face à Portland pour mettre les choses sur la table. Est-ce que cela portera ses fruits pour les prochaines échéances ? On l’espère pour Houston, car il y a du lourd qui arrive, et ça commence cette nuit avec la venue des Lakers, qui possèdent le meilleur bilan de l’Ouest.

Comme Houston, Los Angeles aura à cœur de retrouver le chemin du succès après une défaite surprise à la casa contre Orlando, mais LeBron James et ses copains restaient quand même sur neuf succès de suite auparavant. Pas du tout la même dynamique donc. Évidemment, la question à 1 000 dollars pour la rencontre de cette nuit, c’est de savoir si Anthony Davis va rechausser ses sneakers. Depuis sa vilaine chute contre les Knicks début janvier, AD n’a pas joué la moindre minute. Quatre matchs d’absence pour Unibrow. Avec les bons résultats des Lakers sans lui (trois victoires, une défaite) et la belle avance au classement, il n’y a aucune raison de précipiter son retour et Los Angeles va prendre toutes les précautions du monde avec le monosourcil. Il est pour l’instant listé comme incertain sur le rapport des blessures et une décision devrait être prise quelques minutes avant la partie. Les joueurs TTFL disent merci. Autre joueur incertain, Rajon Rondo, absent lors des deux derniers matchs à cause d’une fracture au doigt. Rondo pourrait faire son retour, tandis qu’Alex Caruso devrait être opérationnel, lui qui a pris un coude de Mo Bamba dans la tronche mercredi.

La venue des Lakers en ville va-t-elle donner un coup de boost à ces Rockets en difficulté ? Réponse cette nuit. En tout cas, on attend une réaction de Houston et en particulier de son grand barbu James Harden, limité à 13 points en 12 tirs contre les Blazers. Allez, on se bouge.